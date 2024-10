Onde assistir pré-temporada da NBA: Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Saiba onde assistir ao de pré-temporada da NBA entre Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks, nesta segunda-feira (7). As equipes se enfrentam no American Airlines Center, em Dallas, a partir de 21h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao confronto de amistoso antes da campanha regular da NBA entre Grizzlies x Mavericks, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

07/10/24: Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

03/12/24: Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks (Copa da NBA)

06/01/25: Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies (temporada regular)

Memphis Grizzlies

Pos Jogador Altura Idade G Marcus Smart 1,90 30 G Ja Morant 1,88 25 G John Konchar 1,96 28 G Luke Kennard 1,96 28 G Desmond Bane 1,96 26 G Cam Spencer** 1,90 24 G Derrick Rose 1,90 35 F Santi Aldama 2,11 23 F Jake LaRavia 2,03 22 F Jaylen Wells 2,01 21 F GG Jackson II 2,06 19 F Vince Williams Jr. 1,93 24 F Yuta Watanabe 2,06 29 F Brandon Clarke 2,03 27 F Jaren Jackson Jr. 2,08 24 C Jay Huff** 2,16 26 C Zach Edey 2,24 22

Dallas Mavericks

Pos Jogador Altura Idade G Luka Doncic 2,01 25 G Kyrie Irving 1,88 32 G Jaden Hardy 1,93 22 G Dante Exum 1,96 29 G Quentin Grimes 1,96 24 G AJ Lawson 1,98 24 G Brandon Williams** 1,88 – G Jazian Gortman 1,88 21 G Spencer Dinwiddie 1,96 31 F Klay Thompson 1,98 34 F Naji Marshall 2,01 26 F Emanuel Miller 2,01 24 F Kessler Edwards** 2,03 24 F Olivier-Maxence Prosper 2,03 22 C Maxi Kleber 2,08 32 C PJ Washington 2,01 25 C Daniel Gafford 2,08 25 C Dereck Lively II 2,16 20 C Dwight Powell 2,08 33 C Jamarion Sharp 2,26 22

Time titular: Spencer Dinwiddie, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington e Dereck Lively

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Data: 07/10/2024

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: American Airlines Center, Dallas

