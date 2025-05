Onde assistir playoffs NBA: Timberwolves x Thunder – Jogo 1

Saiba onde assistir ao jogo 1 entre Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder, válido pelos playoffs da NBA, nesta terça-feira (20). As equipes se enfrentam no Paycom Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir às finais do Oeste, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série de playoffs

20/05: Timberwolves x Thunder

22/05: Timberwolves x Thunder

24/05: Thunder x Timberwolves

26/05: Thunder x Timberwolves

28/05: Timberwolves x Thunder*

30/05: Thunder x Timberwolves*

01/06: Timberwolves x Thunder*

* Se necessário

Minnesota Timberwolves

O Timberwolves chegou às finais do Oeste. Após uma fase regular instável e marcada por uma forte reta final, o time eliminou Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Assim, enfrenta o Thunder para tentar a decisão da NBA.

Pos Jogador Altura Idade PG Mike Conley 1,83 36 PG Rob Dillingham 1,91 19 PG Bones Hyland (tw) 1,88 24 SG Anthony Edwards 1,93 23 SG Nickeil Alexander-Walker 1,96 25 SG Donte DiVincenzo 1,93 27 SG Terrence Shannon 1,98 24 SF Jaden McDaniels 2,06 23 SF Joe Ingles 2,06 36 SF Jaylen Clark 1,96 23 SF Josh Minott 2,03 21 PF Julius Randle 2,03 29 PF Leonard Miller 2,08 20 C Rudy Gobert 2,16 32 C Naz Reid 2,06 25 C Luka Garza 2,08 25 C Jesse Edwards (tw) 2,11 24

Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Oklahoma City Thunder

O Thunder cumpriu as expectativas no Oeste. Após ter a melhor campanha da liga, o time de Oklahoma City avançou sobre Memphis Grizzlies e Denver Nuggets. Portanto, basta avançar sobre

Pos Jogador Altura Idade G Shai Gilgeous-Alexander 1,98 26 G Cason Wallace 1,93 20 G Nikola Topic 1,97 19 G Isaiah Joe 1,93 25 G Alex Caruso 1,93 30 G Adam Flagler (tw) 1,91 24 G Ajay Mitchell 1,96 22 F Lu Dort 1,91 25 F Jalen Williams 1,97 23 F Aaron Wiggins 1,98 25 F Kenrich Williams 1,98 29 F Ousmane Dieng 2,08 21 F Dillon Jones 1,98 22 F Alex Ducas (tw) 2,01 23 C Brenden Carlson (tw) 2,13 25 C Chet Holmgren 2,14 22 C Isaiah Hartenstein 2,13 26 C Jaylin Williams 2,08 22

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Harteinstein

Onde assistir Timberwolves e Thunder pelos playoffs da NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Data: 20/05/2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Paycom Center, Oklahoma

