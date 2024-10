Onde assistir NBA: Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Saiba onde assistir ao jogo da NBA entre Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers, nesta quarta-feira (23). As equipes se enfrentam na Pensilvânia a partir de 20h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao confronto da temporada regular da NBA entre Bucks x 76ers, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

23/10/24: Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

19/01/25: Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

09/02/25: Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks

Pos Jogador Altura Idade G Damian Lillard 1,88 34 G MarJon Beauchamp 1,98 23 G Delon Wright 1,96 32 G Gary Trent Jr 1,96 25 G Andre Jackson Jr 1,98 22 G AJ Johnson 1,93 19 G Pat Connaughton 1,96 31 G Stanley Umude (tw) 1,98 25 G AJ Green 1,93 24 F Khris Middleton 2,01 33 F Chris Livingston 1,98 20 F Tyler Smith 2,11 19 F Taurean Prince 1,98 30 F Giannis Antetokounmpo 2,11 29 C Bobby Portis 2,08 29 C Brook Lopez 2,16 36

Time titular: Damian Lillard, Gary Trent Jr, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Publicidade

Leia mais!

Philadelphia 76ers

Posição Jogador Altura Idade G Ricky Council IV 23 1,98 G Jared McCain 20 1,88 G Justin Edwards (tw) 20 1,98 G Tyrese Maxey 23 1,88 G Kyle Lowry 38 1,83 G Jeff Dowtin (tw) 27 1,90 G Reggie Jackson 34 1,88 F Paul George 34 2,03 F Eric Gordon 35 1,90 F Kelly Oubre Jr. 28 2,01 F Caleb Martin 28 1,96 F KJ Martin 23 1,98 F David Jones (tw) 22 1,98 F Guerschon Yabusele 28 2,03 C Adem Bona 21 2,03 C Andre Drummond 31 2,11 C Joel Embiid 30 2,13

Time titular: Tyrese Maxey, Caleb Martin, Paul George, Kelly Oubre Jr. e Joel Embiid (Andre Drummond)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Data: 23/10/2024

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Wells Fargo Center, Pensilvânia

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA