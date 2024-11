Onde assistir jogos NBA hoje (06/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira (06), da temporada regular da NBA. A rodada conta com 12 partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 06, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(3-5) Detroit Pistons x Charlotte Hornets (2-5)

O onde assistir aos jogos da NBA hoje, 06/11, abre com um duelo de times em reconstrução. No momento, Detroit Pistons e Charlotte Hornets contam com campanhas negativas. O time de Michigan, neste caso, vem em uma crescente, com duas vitórias seguidas. A equipe da Carolina do Norte, por sua vez, vem de três derrotas consecutivas.

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris e Jalen Duren

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Josh Green, Miles Bridges e Taj Gibson

Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Charlotte Hornets

(3-5) Orlando Magic x Indiana Pacers (3-4)

Orlando Magic e Indiana Pacers foram aos playoffs na temporada passada. Porém, na atual, nenhuma das equipes têm um recorde positivo. No caso da equipe da Flórida, o momento pesou nos últimos jogos, com a lesão de Paolo Banchero. O time de Indianapolis, enquanto isso, vem buscando se acertar, após uma boa vitória diante do Dallas Mavericks.

Publicidade

Time provável Magic: Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Tristan da Silva, Franz Wagner e Goga Bitadze

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Ben Mathurin, Pascal Siakam e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(3-3) New York Knicks x Atlanta Hawks (3-5)

O New York Knicks montou um time para ser campeão da NBA. No entanto, durante o início de temporada, a equipe vem sofrendo com altos e baixos. Na última rodada, por exemplo, perdeu para o Houston Rockets. O Atlanta Hawks, por outro lado, perdeu nomes importantes por lesões e está num momento ruim.

Publicidade

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Clint Capela

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Atlanta Hawks

(6-1) Golden State Warriors x Boston Celtics (7-1)

Golden State Warriors e Boston Celtics são duas das melhores equipes na temporada. Até o momento, cada time tem somente uma derrota. Portanto, o confronto deve mudar o cenário. Para o duelo, o time da Califórnia chega com o quinteto completo. O adversário, por outro lado, segue sem Jaylen Brown.

Publicidade

Time provável Warriors: Stephen Curry, Gary Payton, Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jayson Tatum, Al Horford e Neemias Queta

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(3-4) San Antonio Spurs x Houston Rockets (4-3)

San Antonio Spurs e Houston Rockets se enfrentam na semana passada. Na ocasião, o Rockets levou a melhor. A equipe, aliás, está em um momento melhor do que a adversário, com quatro vitórias em sete partidas. O Spurs, por sua vez, tem o recorde inverso, com quatro derrotas em sete jogos.

Publicidade

Time provável Spurs: Chris Paul, Keldon Johnson, Jeremi Sochan, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(4-3) Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies (4-4)

Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies estão cotados para a pós-temporada no Oeste. Porém, ambas as equipes vêm de derrotas na última rodada. O time de Los Angeles perdeu para o Detroit Pistons e caiu para a quinta posição. O adversário, enquanto isso, perdeu para o Brooklyn Nets e desceu para a décima colocação.

Publicidade

Time provável Lakers: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Jaxson Hayes

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Jaylen Wells, Santi Aldama, Jaren Jackson Jr. e Zach Edey

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Memphis Grizzlies

Leia mais!

(8-0) Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans (3-5)

O Cleveland Cavaliers é o único invicto no Leste. Até o momento, a equipe venceu todas as oito partidas que disputou e lidera a Conferência. O New Orleans Pelicans, é o penúltimo do Oeste. A franquia vem de duas derrotas, principalmente por conta dos desfalques de quatro titulares.

Publicidade

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley e Jarrett Allen

Time provável Pelicans: Jose Alvarado, BJ Boston, Brandon Ingram, Jeremiah Robinson-Earl e Yves Missi (Daniel Theis)

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(3-4) Chicago Bulls x Dallas Mavericks (4-3)

Chicago Bulls e Dallas Mavericks são os sextos colocados de Leste e Oeste, respectivamente. Outra coincidência é que ambos perderam na última rodada. No caso do Bulls, foi a segunda derrota consecutiva. O Mavs, por sua vez, sofreu um revés para o Indiana Pacers e busca a recuperação dentro de casa.

Publicidade

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach LaVine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Time provável Mavericks: Kyrie Irving, Luka Doncic, Klay Thompson, Naji Marshall e Daniel Gafford

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(7-0) Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets (4-3)

Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets são cotados como favoritos no Oeste. No momento, o Thunder tem feito valer a expectativa e é o líder invicto da Conferência. O time do Colorado, por sua vez, vem se recuperando após um início ruim. Assim, venceu as duas últimas partidas e subiu para a nona posição.

Publicidade

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Aaron Wiggins, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Time provável Nuggets: Russell Westbrook, Christian Braun, Michael Porter Jr., Peyton Watson e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(3-3) Miami Heat x Phoenix Suns (6-1)

Miami Heat e Phoenix Suns são forças de suas respectivas conferência. No Leste, a equipe da Flórida ocupa a terceira colocação, apesar de uma derrota na última rodada. O time do Arizona, por outro lado, é o segundo colocado do Oeste e vem de cinco vitórias consecutivas.

Publicidade

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

(1-5) Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers (3-4)

Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers marca com reencontro de Paul George com sua antiga equipe. Recuperado de lesão, o ala busca liderar o Sixers à recuperação, uma vez que a franquia é a penúltima do Leste. A equipe da Califórnia, por sua vez, está na 11ª posição do Leste e vem de vitória na última rodada.

Publicidade

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Paul George, Kelly Oubre Jr, Caleb Martin e Andre Drummond

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

(2-6) Toronto Raptors x Sacramento Kings (4-3)

Por fim, Toronto Raptors e Sacramento Kings encerram onde assistir aos jogos da NBA hoje, 06/11. Na temporada, as equipes tem objetivos diferentes. O time do Canadá, afinal, está em reconstrução e deve seguir na parte de baixo da Conferência Leste. A franquia da Califórnia, enquanto isso, visa uma vaga direta nos playoffs.

Publicidade

Time provável Raptors: Davion Mitchell, Gradey Dick, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA