Onde assistir jogos da NFL domingo (14/09)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 14/09, da segunda rodada da temporada regular da NFL. A rodada conta com 13 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.
Assim como na semana passada, as transmissões contam com canais do Grupo Globo. Diferente das últimas décadas, a emissora brasileira dividirá com a ESPN as transmissões dos jogos. Aliás, SporTV e GeTV terão a maior parte das partidas, com direito ao Sunday Night Football, que será entre Atlanta Falcons e Minnesota Vikings.
(0-1) New York Giants x Dallas Cowboys (0-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Dallas Cowboys
(0-1) Seattle Seahawks x Pittsburgh Steelers (1-0)
Informações da partida
Onde assistir: GeTV
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Pittsburgh Steelers
(1-0) Los Angeles Rams x Tennessee Titans (0-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Tennessee Titans
(0-1) New Orleans Saints x San Francisco 49ers (1-0)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: San Francisco 49ers
(1-0) Buffalo Bills x New York Jets (0-1)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets
(0-1) New England Patriots x Miami Dolphins (0-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Miami Dolphins
(1-0) Jacksonville Jaguars x Cincinnati Bengals (1-0)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Cincinnati Bengals
(0-1) Cleveland Browns x Baltimore Ravens (0-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Baltimore Ravens
(0-1) Chicago Bears x Detroit Lions (0-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Detroit Lions
(1-0) Denver Broncos x Indianapolis Colts (1-0)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts
(0-1) Carolina Panthers x Arizona Cardinals (1-0)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Arizona Cardinals
(1-0) Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs (0-1)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Kansas City Chiefs
(0-1) Atlanta Falcons x Minnesota Vikings (1-0)
O destaque do onde assistir aos jogos da NFL neste domingo, 14/09, é o Sunday Night Football. O duelo será entre Atlanta Falcons e Minnesota Vikings. O time da Geórgia estreou com derrota na semana passada e busca se recuperar. A equipe da casa, por sua vez, venceu de virada e tenta emplacar uma boa sequência.
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Vikings
