Onde assistir jogos da NBA hoje (31/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira (31), da temporada regular da NBA. A rodada conta com quatro partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 31, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(1-3) Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies (2-2)

Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies são dois candidatos em suas respectivas conferências. No entanto, ambos os times vêm de uma temporada decepcionante. O time de Wisconsin, por exemplo, sequer conseguiu passar da primeira rodada dos playoffs. A equipe do Tennessee, por sua vez, viu grande parte do seu elenco sofrer com lesões, enquanto terminou na 13ª colocação do Oeste.

Time provável Bucks: Damian Lillard, Gary Trent Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Jaren Jackson Jr. e Zach Edey

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Memphis Grizzlies

(2-2) Houston Rockets x Dallas Mavericks (3-1)

Houston Rockets e Dallas Mavericks são rivais na Divisão Sudoeste. No momento, o Mavs é o favorito na tabela divisional, uma vez que é o atual vice-campeão da NBA e conquistou três vitórias em quatro jogos na temporada. O time de Houston, enquanto isso, visa retornar aos playoffs, enquanto tem duas vitórias em quatro partidas.

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(1-2) San Antonio Spurs x Utah Jazz (0-4)

San Antonio Spurs e Utah Jazz tiveram duas das piores campanhas do Oeste na temporada passada. Para 2024/25, o cenário projetado não é tão diferente. No caso do time texano, há a expectativa de disputa pelo play-in, graças a adição de Chris Paul e a evolução de Victor Wembanyama. A equipe de Salt Lake City, por outro lado, deve se manter na parte de baixo, enquanto ainda sequer ganhou na temporada.

Time provável Spurs: Chris Paul, Julian Champagnie, Harrison Barnes, Jeremy Sochan e Victor Wembanyama

Time provável Jazz: Keyonte George, Jordan Clarkson, Cody Williams, Lauri Markkanen e Walker Kessler

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Utah Jazz

(3-1) Phoenix Suns x Los Angeles Clippers (2-1)

Por fim, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 31/10. Até aqui, as duas equipes iniciaram bem as suas campanhas na temporada 2025/25. Desse modo, o time do Arizona confirma as projeções de candidato ao título no Oeste. A equipe da Califórnia, por outro lado, surpreende, uma vez que está sem Kawhi Leonard.

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

