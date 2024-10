Onde assistir jogos da NBA hoje (24/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira (24), da temporada regular da NBA. A rodada conta com quatro partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 24, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(1-0) Boston Celtics x Washington Wizards (0-0)

Atual campeão, o Boston Celtics abriu a temporada 2024/25 da NBA com tudo. Afinal, dominou o New York Knicks e venceu por 132 a 109. Desse modo, provou que ainda é o time a ser batido na liga. O Washington Wizards, por sua vez, está em momento de reconstrução. Portanto, não há grandes projeções para a equipe na Conferência Leste.

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford

Time provável Wizards: Jordan Poole, Carlton Carrington, Kyshawn George, Kyle Kuzma e Jonas Valanciunas

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(0-0) San Antonio Spurs x Dallas Mavericks (0-0)

Rivais de divisão, San Antonio Spurs e Dallas Mavericks vêm de resultados distintos. O primeiro, afinal, terminou com a segunda pior campanha do Oeste, enquanto o outro foi campeão da Conferência e vice da NBA. Em 2024/25, enquanto isso, as expectativas em relação ao Spurs são maiores, já o Mavs segue como um dos favoritos.

Time provável Spurs: Chris Paul, Tre Jones, Harrison Barnes, Julian Champagnie e Victor Wembanyama

Time provável Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington e Dereck Lively II

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(0-0) Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets (0-0)

Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets são dois candidatos ao título da NBA. O Thunder, por exemplo, terminou com a melhor campanha do Oeste na última temporada e reforçou seu elenco em busca de uma campanha ainda melhor. O Nuggets, por sua vez, caiu nas semifinais da temporada passada, mas ainda é um dos favoritos, em especial pelo atual MVP, o pivô Nikola Jokic.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Alex Caruso, Jalen Williams e Chet Holmgren

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(0-1) Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings (0-0)

O Minnesota Timberwolves iniciou a temporada com uma derrota para o Los Angeles Lakers. Ainda assim, a franquia segue como uma das principais forças da Conferência Oeste. Da mesma forma que o Sacramento Kings, que subiu nas projeções após adquirir DeMar DeRozan do Chicago Bulls.

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

