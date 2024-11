Onde assistir jogos da NBA hoje (02/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado (02), da temporada regular da NBA. A rodada conta com dez partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 02, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(5-1) Boston Celtics x Charlotte Hornets (2-3)

O onde assistir aos jogos da NBA hoje, 02/11, abre com um reencontro entre Boston Celtics e Charlotte Hornets. As duas equipes se enfrentaram na última rodada, com vitória do time celta. Atual campeão, aliás, é favorito ao título da NBA nesta temporada. O adversário, por outro lado, almeja uma vaga nos playoffs.

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Seth Curry (Brandon Miller), Miles Bridges, Cody Martin e Nick Richards (Moussa Diabaté)

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 19h (horário de Brasília)

Mandante: Charlotte Hornets

(3-3) Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers (1-3)

Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers estão projetados como forças emergentes na NBA. No entanto, até o momento, somente o Grizzlies tem feito valer a expectativa, com três vitórias em seis jogos. O Sixers, enquanto isso, tem três derrotas em quatro jogos. Parte disso, aliás, pelas ausências de Joel Embiid e Paul George.

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Jake LaRavia, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr. e Zach Edey

Time provável 76ers: Kyle Lowry, Tyrese Maxey, Caleb Martin, Kelly Oubre Jr. e Andre Drummond

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(3-2) Sacramento Kings x Toronto Raptors (1-5)

Sacramento Kings e Toronto Raptors têm objetivos opostos na temporada 2024/25. O time da Califórnia, por exemplo, almeja uma vaga direta à pós-temporada e iniciou com três vitórias em cinco partidas. A equipe canadense, por outro lado, está em reconstrução e perdeu o astro Scottie Barnes, o que forçou cinco derrotas em seis jogos.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Raptors: Davion Mitchell, Gradey Dick, RJ Barrett, Ochai Agbaji e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Toronto Raptors

(4-1) Golden State Warriors x Houston Rockets (3-2)

Golden State Warriors e Houston Rockets começaram bem a atual temporada. A equipe da Califórnia, por exemplo, vem de quatro vitórias nas cinco primeiras partidas, sendo a terceira colocada na Conferência Oeste. O time texano, enquanto isso, tem três triunfos nos mesmo cinco confrontos, sendo o quinto na tabela.

Time provável Warriors: Brandin Podziemski, Buddy Hield (Andrew Wiggins), Moses Moody, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(6-0) Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks (1-4)

Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks almejam o título da NBA em 2024/25. Porém, só o Cavs tem feito valer a projeção até aqui. A equipe, afinal, é a única invicta da Conferência Leste e ocupa a liderança momentânea. O adversário, por outro lado, está em uma crise inicial, com quatro derrotas em cinco jogos, sendo o 13º na tabela.

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen

Time provável Bucks: Damian Lillard, Gary Trent Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(3-2) Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs (2-3)

O Minnesota Timberwolves vem de uma grande vitória diante do Denver Nuggets. Desse modo, a equipe alcançou seu terceiro triunfo em cinco partidas, subindo para a sétima posição na Conferência Oeste. O San Antonio Spurs, por outro lado, perdeu na última rodada e caiu para a 13ª colocação na tabela.

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Time provável Spurs: Chris Paul, Julian Champagnie, Harrison Barnes, Jeremy Sochan e Victor Wembanyama

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(2-2) Miami Heat x Washington Wizards (2-2)

Miami Heat e Washington Wizards começaram a temporada com a mesma campanha. No entanto, o objetivo de ambos os times é diferente. A equipe da Flórida, afinal, é projetada como possível classificada para os playoffs no Leste. A equipe da capital, por sua vez, está em reconstrução e deve brigar pelas últimas posições.

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Time provável Wizards: Jordan Poole, Carlton Carrington, Bilal Coulibaly, Kyshawn George e Alex Sarr

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(0-5) Utah Jazz x Denver Nuggets (2-3)

O Utah Jazz é o único time que ainda não venceu uma partida na atual temporada. Em reconstrução, a equipe ocupa a última posição no Oeste e deve seguir disputando a parte debaixo durante a campanha. O Denver Nuggets, enquanto isso, sofreu uma derrota para o Wolves na última derrota, o que deixou a franquia novamente com recorde negativo.

Time provável Jazz: Keyonte George (Collin Sexton), Collin Sexton (Brice Sensabaugh), Cody Williams, Kyle Filipowski (Lauri Markkanen) e Walker Kessler

Time provável Nuggets: Russell Westbrook, Christian Braun, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(2-4) Portland Trail Blazers x Phoenix Suns (4-1)

Portland Trail Blazers e Phoenix Suns são opostos neste início de temporada. A equipe de Oregon, afinal, é a 14ª no Oeste, enquanto o time do Arizona ocupa a vice-liderança. Os inícios, aliás, são espelhos das projeções de cada uma das franquias para 2024/25.

Time provável Blazers: Anfernee Simons, Deni Avidja, Toumani Camara, Jerami Grant e Deandre Ayton

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal (Ryan Dunn), Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

(5-0) Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers (2-3)

Por fim, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 02/11. O time visitante é o único invicto do Oeste na temporada, sendo o líder momentâneo. A equipe da casa, por outro lado, vem de derrota e passou para a parte inferior da tabela na Conferência.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Aaron Wiggins, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

