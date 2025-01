Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (17/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, sexta-feira, 17 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com nove partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 17.

A rodada desta sexta-feira (17) reúne concorrentes à pós-temporada. Dos nove jogos, por exemplo, cinco são entre concorrentes diretos às vagas de Oeste e Leste. Portanto, a promessa é de que as partidas possam movimentar as disputas nas conferências.

No Leste, o líder continua sendo o Cleveland Cavaliers. Apesar da derrota para o Oklahoma City Thunder, a franquia de Ohio segue com uma vantagem confortável, graças à campanha de 34 vitórias e somente seis derrotas. Logo depois, vem o Boston Celtics, com 28 triunfos e 12 tropeços. Por fim, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Orlando Magic e Indiana Pacers completam os seis primeiros.

No Oeste, por sua vez, o Thunder segue em alta, em especial, após a vitória diante do Cavs. Ao vencer o líder do Leste, a franquia igualou a melhor campanha da NBA, chegando a 34 triunfos em 40 partidas. O vice-líder, enquanto isso, é Houston Rockets, com 27 vitórias e 12 derrotas. Na zona de playoffs, por fim, estão Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers.

Desse modo, a partida de maior destaque é entre Orlando Magic e Boston Celtics. As duas equipes, afinal, disputam vagas diretas à pós-temporada no Leste. A vitória para qualquer um dos lados, portanto, pode ser importante na disputa.

Por fim, outro destaque é entre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. As franquias são candidatas ao título do Oeste e também disputam vagas aos playoffs. Assim, os dois times buscam vitórias para se aproximar da vaga.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 17 de dezembro:

Hora Partida Canal 21:00 Orlando Magic x Boston Celtics ESPN 2 e Disney + 21:30 Minnesota Timberwolves x New York Knicks NBA League Pass 22:00 Denver Nuggets x Miami Heat NBA League Pass 22:00 Toronto Raptors x Milwaukee Bucks NBA League Pass 22:00 Utah Jazz x New Orleans Pelicans NBA League Pass 22:00 Charlotte Hornets x Chicago Bulls NBA League Pass 22:30 Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks NBA League Pass 23:30 Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs ESPN 2 e Disney + 00:30 Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers NBA League Pass

