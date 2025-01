Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (16/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, quinta-feira, 16 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com cinco partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 16.

(22-19) Indiana Pacers x Detroit Pistons (21-19)

O onde assistir aos jogos ao vivo da NBA começa com candidatos à pós-temporada. Indiana Pacers e Detroit Pistons contam com elenco promissores, somado com a experiência de outros nomes. Desse modo, disputam as vagas do Leste, ocupando sexta e oitava posições, respectivamente.

Time provável Pacers: Ben Sheppard (Tyrese Haliburton), Andrew Nembhard, Ben Mathurin, Pascal Siakam e Myles Turner

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr., Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Detroit Pistons

(19-20) Phoenix Suns x Washington Wizards (6-32)

No momento, Phoenix Suns e Washington Wizards estariam fora da pós-temporada. Para o time da Capital dos EUA, o resultado é mais do que esperado, uma vez que está em reconstrução e ocupa a lanterna do Leste. Porém, a equipe do Arizona esperava algo melhor. Então, com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, o objetivo era brigar pelo título, não por play-in.

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Ryan Dunn, Kevin Durant e Mason Plumlee

Time provável Wizards: Jordan Poole, Carlton Carrington, Bilal Coulibaly, Kyle Kuzma e Alex Sarr

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(34-5) Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder (33-6)

Os dois melhores times da NBA se encontram mais uma vez. No primeiro duelo, aliás, o Cleveland Cavaliers venceu o Oklahoma City Thunder. Porém, dessa vez, o duelo é na casa do líder do Oeste. Mesmo assim, mais um jogo equilibrado é esperado, com a melhor campanha da liga em disputa.

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen

Time provável Thunder: Shai-Gilgeous Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Oklahoma City Thunder

(21-17) Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers (13-26)

Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers estão em condições opostas no Oeste. Com um time veterano e de qualidade, a equipe da Califórnia briga pelas primeiras posições na pós-temporada. A franquia do Oregon, enquanto isso, está na 13ª colocações da Conferência.

Time provável Clippers: James Harden, Khris Dunn, Norman Powell, Kawhi Leonard e Ivica Zubac

Time provável Blazers: Anfernee Simons, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Toumani Camara e Deandre Ayton

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

(26-12) Houston Rockets x Sacramento Kings (20-20)

Por fim, Houston Rockets e Sacramento Kings estão de olho na pós-temporada. Por enquanto, a equipe do Texas está dentro do objetivo, com a segunda colocação do Oeste. O time da Califórnia, por outro lado, voltou à décima colocação, após uma derrota recente para o Milwaukee Bucks.

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Amen Thompson, Dillon Brooks e Alperen Sengun

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Sacramento Kings

Publicidade

