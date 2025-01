Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (15/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, quarta-feira, 15 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com 11 partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 15.

(26-15) New York Knicks x Philadelphia 76ers (15-22)

New York Knicks e Philadelphia 76ers abrem onde assistir ao vivo aos jogos da NBA. As duas equipes entraram na temporada como favoritos na Conferência Leste, em especial por suas contratações. Porém, somente o time de New York tem cumprido com as expectativas. O Sixers, por outro lado, está na parte inferior da tabela.

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Time provável 76ers: Reggie Jackson, Eric Gordon, Kelly Oubre Jr., Ricky Council e Guerschon Yabusele

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(28-11) Boston Celtics x Toronto Raptors (9-31)

Boston Celtics e Toronto Raptors têm objetivos inversos na temporada. O atual campeão, por exemplo, busca repetir o resultado da temporada passada e conseguir o título, mas tem o Cleveland Cavaliers como novo concorrente no Leste. A equipe do Canadá, enquanto isso, está entre as últimas posições, em busca de uma boa posição no Draft.

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kristaps Porzingis

Time provável Raptors: Davion Mitchell, Gradey Dick, RJ Barrett, Scottie Barnes e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Toronto Raptors

(19-19) Atlanta Hawks x Chicago Bulls (18-21)

Atlanta Hawks e Chicago Bulls devem repetir os resultados da temporada passada: play-in. Com campanhas intermediárias, as duas equipes se encontram na parte mediana da tabela e intercalam entre vitórias e derrotas. Desse modo, não estão entre os favoritos nem entre os últimos colocados.

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Vit Krejci, Zaccharie Risacher e Clint Capela

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Zach Lavine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

(23-18) Orlando Magic x Milwaukee Bucks (20-17)

Orlando Magic e Milwaukee Bucks disputam as primeiras posições do Leste. Como na temporada passada, as duas equipes devem conseguir vagas direta aos playoffs. Ainda assim, o time da Flórida segue atrás de concorrentes como Celtics e Cavaliers, enquanto o de Wisconsin depende da dupla Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo.

Time provável Magic: Cole Anthony, Caleb Houstan, Tristan da Silva, Paolo Banchero e Goba Bitadze

Time provável Bucks: Damian Lillard, Andre Jackson Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(25-15) Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs (19-19)

Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs são equipes jovens e promissores. A diferença, por enquanto, é pela ligeira experiência do time do Tennessee. Não à toa, a franquia ocupa a terceira posição do Oeste. A equipe do Texas, em contrapartida, intercala entre momentos bons e ruins, enquanto está na 11ª colocação.

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Desmond Bane, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr. e Zach Edey

Time provável Spurs: Chris Paul, Devin Vassell, Stephon Castle, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(22-17) Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans (8-32)

Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans se reforçaram de olho na pós-temporada. O Mavs, embora com lesões, tem conseguido se manter dentro do objetivo, ocupando a quinta posição do Oeste. O time da Lousiana, por outro lado, tem sofrido com lesões, mas sem a mesma qualidade para se manter em alta. Assim, está na lanterna da Conferência.

Time provável Mavericks: Spencer Dinwiddie (Kyrie Irving), Klay Thompson, Naji Marshall, PJ Washington e Dereck Lively II

Time provável Pelicans: Dejounte Murray, CJ McCollum, Trey Murphy III, Zion Williams e Yves Missi

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(26-12) Houston Rockets x Denver Nuggets (23-15)

Houston Rockets e Denver Nuggets marcam um dos melhores duelos do onde assistir aos jogos da NBA ao vivo. Afinal, estão entre forças do Oeste na temporada. O time do Texas, aliás, se consolidou graças ao desempenho atual, uma vez que não era cotado para tal. Ainda assim, graças ao jovem elenco, está na segunda posição. A equipe do Colorado, enquanto isso, vive um bom momento e está na quarta colocação.

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Amen Thompson, Dillon Brooks e Alperen Sengun

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Russell Westbrook, Christian Braun, Michael Porter Jr. e Nikola Jokic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Denver Nuggets

(8-28) Charlotte Hornets x Utah Jazz (10-28)

Charlotte Hornets e Utah Jazz estão entre os lanternas da NBA. Embora com bons nomes, como LaMelo Ball e Lauri Markkanen, as franquias ainda estão em reconstrução e devem priorizar o próximo Draft. Desse modo, ocupam a 14ª posição de Leste e Oeste, respectivamente.

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Josh Green, Miles Bridges e Mark Williams

Time provável Jazz: Isaiah Collier, Collin Sexton, Cody Williams, Micah Potter e Drew Eubanks

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Utah Jazz

(19-20) Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves (21-18)

Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves disputam o meio de tabela do Oeste. Apesar do bom início de temporada, o time de San Francisco tem sofrido para se manter em alta, uma vez que perdeu seus últimos dois jogos. O Wolves, em contrapartida, começou mal e se recuperou, mas ainda está na oitava posição.

Time provável Warriors: Stephen Curry, Dennis Schroder, Buddy Hield, Andrew Wiggins e Trayce Jackson-Davis

Time provável Timberwolves: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves

(20-18) Miami Heat x Los Angeles Lakers (20-17)

Miami Heat e Los Angeles Lakers brigam pela pós-temporada. Enquanto lidam com rumores de trocas nas últimas semanas, as franquias se sustentem nas disputas de Leste e Oeste. Porém, derrotas na última rodada as deixaram na sétima posição de suas conferências.

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Haywood Highsmith, Jaime Jaquez Jr. e Bam Adebayo

Time provável Lakers: Austin Reaves, Max Christie, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

(13-26) Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers (21-17)

Por fim, Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers encerram o onde assistir aos jogos da NBA ao vivo. Na temporada, as franquias têm objetivos distintos. A equipe de New York, afinal, consolidou o processo de reconstrução após trocar seus principais nomes. O time da Califórnia, por sua vez, se sustenta nos astros James Harden e Kawhi Leonard para se manter na briga.

Time provável Nets: Ben Simmons, Keon Johnson, Noah Clowney, Ziaire Williams e Nic Claxton

Time provável Clippers: James Harden, Khris Dunn, Norman Powell, Kawhi Leonard e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

