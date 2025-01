Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (14/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, terça-feira, 14 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com sete partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 14.

(33-5) Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers (22-18)

Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers se enfrentaram na rodada passada. O time vitorioso foi o Pacers. Isso porque a equipe conseguiu interromper uma sequência de 12 triunfos do líder do Leste, que agora tem cinco derrotas. Além disso, subiu para a quinta posição da Conferência.

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, Pascal Siakam e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(32-6) Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers (15-22)

Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers começaram a temporada com o mesmo objetivo: o título. Entretanto, só o time de Oklahoma tem caminhado para isso. Afinal, lidera o Oeste e tem a segunda melhor campanha da NBA, com somente seis derrotas. Em contrapartida, o Sixers sofre com lesões e está fora da zona de play-in no Leste.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Eric Gordon, Paul George, Kelly Oubre Jr. e Guerschon Yabusele

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(19-19) Phoenix Suns x Atlanta Hawks (19-19)

Phoenix Suns e Atlanta Hawks têm exatamente o mesmo recorde na temporada. O time da Geórgia, porém, está em nono no Leste e vem de derrota na rodada passada. A equipe do Arizona, enquanto isso, venceu seus últimos três confrontos e ocupa a décima colocação do Oeste.

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Kevin Durant, Ryan Dunn e Mason Plumlee

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Vit Krejci, Zaccharie Risacher e Clint Capela

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Atlanta Hawks

(8-32) New Orleans Pelicans x Chicago Bulls (18-21)

New Orleans Pelicans e Chicago Bulls visam vagas no play-in da NBA. Entretanto, a equipe da Louisiana está distante, uma vez que tem somente oito vitórias ocupa a lanterna do Oeste. A expectativa, ainda assim, é recuperar o elenco e subir posições. A equipe de Illinois, por sua vez, está na décima posição do Leste.

Time provável Pelicans: Dejounte Murray, CJ McCollum, Trey Murphy III, Zion Williamson e Yves Missi

Time provável Bulls: Lonzo Ball, Josh Giddey, Zach LaVine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Chicago Bulls

(20-19) Sacramento Kings x Milwaukee Bucks (20-17)

Sacramento Kings e Milwaukee Bucks são candidatos à pós-temporada da NBA. Por enquanto, a equipe da Califórnia está na nona posição do Oeste, mas busca ganhar mais posições graças às sete vitórias seguidas. O time de Wisconsin, por outro lado, perdeu o último jogo e caiu para a sexta colocação do Leste.

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Malik Monk, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Bucks: Damian Lillard, Andre Jackson Jr., Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Milwaukee Bucks

(23-15) Denver Nuggets x Dallas Mavericks (22-17)

Denver Nuggets e Dallas Mavericks são concorrentes diretos ao título do Oeste. No momento, as franquias ocupam a quarta e quinta posição, respectivamente. Portanto, o confronto desta terça-feira pode colaborar para a disputa direta entre as equipes.

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Russell Westbrook, Christian Braun, Michael Porter Jr. e Nikola Jokic

Time provável Mavericks: Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, PJ Washington, Naji Marshall e Dereck Lively II

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(13-26) Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers (13-15)

Por fim, o onde assistir aos jogos ao vivo da NBA encerra com times em reconstrução. Brooklyn Nets e Portland Trail Blazers têm campanhas semelhantes e estão nas posições finais de suas conferências. Os dois times, portanto, podem brigar por boa posição no próximo Draft.

Time provável Nets: Ben Simmons, Keon Johnson, Noah Clowney, Ziaire Williams e Nic Claxton

Time provável Blazers: Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Deni Avdija e Donovan Clingan

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Portland Trail Blazers

