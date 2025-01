Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (13/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, segunda-feira, 13 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 13.

(20-18) Minnesota Timberwolves x Washington Wizards (6-31)

Minnesota Timberwolves e Washington Wizards abre onde assistir a NBA ao vivo nesta rodada. As equipes vivem situações e objetivos distintos na temporada. O Wolves, por exemplo, briga por uma vaga direta na pós-temporada, enquanto ocupa a oitava posição do Oeste. O Wizards, por outro lado, tem a pior campanha da NBA.

Time provável Timberwolves: Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Time provável Wizards: Jordan Poole, Carlton Carrington, Bilal Coulibaly, Kyle Kuzma e Alex Sarr

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(20-19) Detroit Pistons x New York Knicks (26-14)

Detroit Pistons e New York Knicks são concorrentes à pós-temporada. Diferente do esperado, o time de Michigan conseguiu dar o próximo passo e está na zona de play-in. A equipe de New York, enquanto isso, conta com o terceiro melhor recorde do Leste.

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr., Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: New York Knicks

(19-19) Golden State Warriors x Toronto Raptors (8-31)

Golden State Warriors e Toronto Raptors vêm de derrotas. Para o time da Califórnia, o tropeço significou a queda para a 11ª posição do Oeste, fora da zona de play-in. A equipe do Canadá, por sua vez, teve sua quinta derrota seguida, enquanto ocupa a 14ª colocação do Leste.

Time provável Warriors: Dennis Schroder, Stephen Curry, Lindy Waters, Kyle Anderson e Trayce Jackson-Davis

Time provável Raptors: Immanuel Quickley, Gradey Dick, RJ Barrett, Scottie Barnes e Jakob Poeltl

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Toronto Raptors

(25-14) Memphis Grizzlies x Houston Rockets (25-12)

Memphis Grizzlies e Houston Rockets são forças do Oeste na temporada. Afinal, com elencos jovens e promissores, as franquias ocupam as terceira e segunda posições da Conferência, atrás somente do líder Oklahoma City Thunder. Por enquanto, o time do Texas está na frente, após a vitória diante do concorrente na semana passada.

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Desmond Bane, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr. e Zach Edey

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Amen Thompson, Dillon Brooks e Alperen Sengun

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Houston Rockets

(18-19) San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers (20-16)

San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers enfim se encontram nesta rodada. Isso porque os incêndios florestais em Los Angeles adiaram o confronto que será o primeiro desde a tragédia ambiental na cidade. Por enquanto, o time do Texas está na 12ª posição do Oeste, enquanto o angelino, a sexta.

Time provável Spurs: Chris Paul, Devin Vassell, Stephon Castle, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Time provável Lakers: Austin Reaves, Max Christie, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

(20-17) Miami Heat x Los Angeles Clippers (20-17)

Por fim, Miami Heat e Los Angeles Clippers encerram a rodada. As franquias chegam ao encontro nas mesmas situações. Ambos tem 20 vitórias e 17 rodadas, enquanto ocupam a sétima posição de Leste e Oeste. Além disso, são concorrentes à vaga direta na pós-temporada.

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Haywood Highsmith e Bam Adebayo

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Kawhi Leonard (Khris Dunn), Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Clippers

