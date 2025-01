Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (11/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, sábado, 11 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com sete partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 11.

A rodada deste sábado (11) chega com os cenários da NBA tomando forma. Em ambas as conferências, por exemplo, os líderes parecem caminhar para campanhas históricas. Ainda mais com tropeços recentes de concorrentes.

No Leste, é Cleveland Cavaliers quem ocupa a liderança. A franquia já não perde há 12 partidas e conta com um recorde de 33 triunfos e somente quatro tropeços. Desse modo, parece caminhar rumo à primeira colocação ao fim da temporada. Principalmente, pela derrota recente do Boston Celtics, que ampliou a diferença para 6.5 jogos.

No Oeste, por sua vez, o Oklahoma City Thunder é o líder isolado. Após a derrota recente para o Cavs, a franquia se recuperou ao vencer o New York Knicks. Assim, tem uma campanha de 31 vitórias e seis derrotas. Na cola, vem o Houston Rockets, com três triunfos seguidos e uma diferença de seis jogos para o líder.

Diante disso, o maior destaque da rodada é San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers. As duas equipes vêm de uma sequência de derrotas, mas disputam as vagas diretas à pós-temporada no Oeste. Além disso, o encontro geracional entre Victor Wembanyama e LeBron James é aguardado.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 11 de dezembro:

Hora Partida Canal 17h Houston Rockets x Atlanta Hawks NBA League Pass 19h Utah Jazz x Phoenix Suns NBA League Pass 21h Toronto Raptors x Detroit Pistons NBA League Pass 22h Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves YouTube NBA Brasil 0h Miami Heat x Portland Trail Blazers NBA League Pass 0h30 San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers Amazon Prime Video 0h30 Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers NBA League Pass

