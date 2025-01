Onde assistir jogos da NBA ao vivo hoje (07/01)

Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, terça-feira, 07 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com sete partidas, sendo duas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao vivo a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 07.

A rodada desta terça-feira (07) traz encontros entre algumas das forças recentes da NBA. Em sete jogos, por exemplo, quatros times foram campeões nos últimos cinco anos, enquanto outros três foram finalistas no mesmo período. Os jogos, desse modo, reúnem também concorrentes à pós-temporada em ambas as conferências.

No Leste, o Cleveland Cavaliers alcançou sua décima vitória seguida e abriu folga na liderança. Com a primeira semana de janeiro completa, a equipe de Ohio tem 31 vitórias e somente quatro derrotas. Desse modo, a vantagem em relação ao Boston Celtics, vice-colocado, é de 5.5 jogos. Na terceira posição, está o New York Knicks. Por fim, Orlando Magic, Milwaukee Bucks e Miami Heat fecham o top-6.

No Oeste, enquanto isso, o cenário é similar. O Oklahoma City Thunder, afinal, também lidera sem dificuldades, graças a uma sequência de 15 triunfos. Com 30 vitórias e cinco tropeços, a franquia está sete jogos à frente do Houston Rockets. Nas posições seguintes, vêm Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers.

Diante do cenário, Boston Celtics e Denver Nuggets são o principal destaque. Os dois times, afinal, são os últimos campeões da NBA e contam com quintetos estrelados. Da mesma forma, disputam uma vaga direta na pós-temporada e visam até a primeira colocação de suas conferências.

Por fim, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks também merecem destaque. O time da Califórnia ocupa a quinta posição do Oeste e quer voltar a vencer após a derrota na última rodada. O Mavs, em contrapartida, não vence há cinco jogos e tenta mudar o cenário, apesar das lesões de Luka Doncic e Kyrie Irving.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 07 de dezembro:

Hora Partida Canal 21h Phoenix Suns x Charlotte Hornets NBA League Pass 21h Houston Rockets x Washington Wizards NBA League Pass 21h30 Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks Amazon Prime Video 21h30 Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans NBA League Pass 21h30 Atlanta Hawks x Utah Jazz NBA League Pass 22h Boston Celtics x Denver Nuggets Amazon Prime Video 22h Miami Heat x Golden State Warriors NBA League Pass

