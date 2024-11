Onde assistir jogos da Copa NBA hoje (19/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira (19), da Copa da NBA. A rodada conta com seis partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 19, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(15-0) Cleveland Cavaliers x Boston Celtics (11-3)

Cleveland Cavaliers e Boston Celtics começaram a Copa da NBA de maneiras opostas. O Cavs, afinal, começou com uma vitória diante do Chicago Bulls e é o segundo do Grupo C no Leste. O atual campeão da liga, por outro lado, sofreu uma derrota surpreendente para o Atlanta Hawks e é o terceiro.

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley e Jarrett Allen

Time provável Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Al Horford

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Boston Celtics

(5-8) Charlotte Hornets x Brooklyn Nets (5-9)

Charlotte Hornets e Brooklyn Nets tropeçaram na primeira rodada da Copa da NBA. Então, o time da Carolina do Norte perdeu para o Orlando Magic e ficou na quarta posição do Grupo A do Leste. A equipe de Nova Iorque, enquanto isso, perdeu por dois pontos para o New York Knicks e terminou a rodada na terceira posição.

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Josh Green, Miles Bridges e Grant Williams

Time provável Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Cameron Johnson, Ziaire Williams e Dorian Finney-Smith

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Brooklyn Nets

(7-5) Denver Nuggets x Memphis Grizzlies (8-6)

Denver Nuggets e Memphis Grizzlies perderam na primeira rodada do Grupo C do Oeste na Copa da NBA. O time do Colorado caiu para o desfalcado New Orleans Pelicans e encerrou a rodada na última posição. O Grizzlies, em contrapartida, ficou na quarta colocação após a derrota para o Golden State Warriors.

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Peyton Watson e Dario Saric (Nikola Jokic)

Time provável Grizzlies: Scotty Pippen Jr., Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Jaylen Wells e Brandon Clarke

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Memphis Grizzlies

(4-10) New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks (7-7)

New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks iniciaram a Copa da NBA de maneiras diferentes. O time da Louisiana, afinal, conseguiu uma boa vitória diante do Denver Nuggets. Assim, fechou na segunda posição do Grupo C do Oeste. O Mavs, por outro lado, perdeu na estreia para o Golden State Warriors e ficou na terceira posição.

Time provável Pelicans: BJ Boston, Javonte Green, Brandon Ingram, Jeremiah Robinson-Earl e Yves Missi

Time provável Mavericks: Kyrie Irving, Quentin Grimes (Luka Doncic), Klay Thompson, PJ Washington e Dereck Lively II

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

(11-3) Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs (6-8)

Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs conquistaram resultados distintos na abertura da Copa da NBA. Então, o time de Oklahoma venceu outro favorito, o Phoenix Suns, e encerrou a rodada na liderança do Grupo B do Oeste. A equipe do Texas, enquanto isso, perdeu para o Los Angeles Lakers e ficou na quarta posição.

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Aaron Wiggins e Jalen Williams

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(3-10) Utah Jazz x Los Angeles Lakers (9-4)

Por fim, Utah Jazz e Los Angeles Lakers começaram a campanha na Copa da NBA com resultados opostos. Isso porque o time de Salt Lake City perdeu por oito pontos para o Phoenix Suns e terminou a rodada como lanterna do Grupo B do Oeste. O atual campeão do torneio, por sua vez, estreou com triunfo diante do San Antonio Spurs e ficou na segunda posição.

Time provável Jazz: Collin Sexton, Keyonte George, Kyle Filipowski, Lauri Markkanen e John Collins

Time provável Lakers: Austin Raeves, Cam Reddish, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Mandante: Los Angeles Lakers

