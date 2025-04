OG Anunoby revela quem deveria vencer prêmio da NBA

OG Anunoby afirma que ele deveria vencer o prêmio de Defensor do Ano na NBA. Com o troféu ainda sem um favorito, o ala do New York Knicks está confiante em sua temporada atual. Com 70 jogos, ele é reconhecido como um dos melhores defensores de perímetro da liga.

“Eu acho que deveria estar no primeiro Time de Defesa da NBA”, afirmou Anunoby ao The New York Post. “Eu acho que deveria vencer o prêmio de Defensor do Ano. Sempre achei isso”.

Anunoby é de fato um dos melhores defensor da NBA no momento. Porém, ele jamais conseguiu acumular prêmios ou seleções de temporada, sobretudo pelo seu histórico de lesões. A única vez, por exemplo, foi em 2023, quando apareceu no segundo Time de Defesa.

Em 2024/25, no entanto, o ala do Knicks vive um momento diferente. Anunoby, afinal, jogou 70 jogos até aqui na NBA. Desse modo, já superou a marca de 65 partidas para concorrer aos prêmios individuais. Por isso, a confiança de que pode enfim conquistar algo.

O desafio, ainda assim, é estar entre os favoritos. Segundo o site PolyMarket, especialista em cotações esportivas, Anunoby não aparece entre os dez principais nomes na disputa pelo prêmio. O líder, por enquanto, é Draymond Green, com 78% de chances. Depois, vem Evan Mobley, Dyson Daniels, Jaren Jackson Jr. e Jalen Williams.

Os números de OG Anunoby, aliás, seriam os motivos para ele não figurar entre os favoritos ao prêmio da NBA. O ala do Knicks, por exemplo, não aparece entre os dez primeiros em tocos nem roubos. Além disso, New York tem somente o 12º melhor rating defensivo da temporada.

Anunoby, porém, acha que é prejudicado por seu efeito ‘invisível’ na defesa não ser visto na NBA.

“Não existem estatísticas para quando um jogador ofensivo chama um corta-luz só para te evitar. Não há estatística para quando você força alguém a parar de driblar e passar a bola. Ou para tentativas de arremesso. Tipo segurar o adversário sem que ele sequer tente arremessar. Isso não é mostrado. Então, os votantes não conseguem perceber isso. Eles sempre dão o prêmio aos pivôs”, finalizou Anunoby.

Em meio à disputa, Anunoby vive seu melhor ano geral na NBA. Pelo Knicks, o ala tem médias de 17.8 pontos, 4.8 rebotes, 2.2 assistências e 1.5 roubo de bola em 70 jogos.

