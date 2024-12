Nuggets vence e Nikola Jokic atinge números de Wilt Chamberlain

Nikola Jokic atingiu números pelo Denver Nuggets que apenas Wilt Chamberlain conseguiu na história da NBA para a posição de pivô. Na vitória do Nuggets sobre o Atlanta Hawks por 141 a 111 nesse domingo (8), o sérvio produziu 48 pontos, 14 rebotes e oito assistências. Então, como ele havia feito 56 pontos contra o Washington Wizards na noite de sábado, o três vezes MVP superou a marca dos 100 em dois dias.

Atual líder na Corrida para o MVP mais uma vez, Jokic somou 104 pontos pelo Nuggets no período. Ou seja, o astro segue fazendo números incríveis em seu décimo ano na NBA. Embora ainda esteja cedo na atual campanha, o pivô prova a cada dia que é o melhor jogador da liga na atualidade.

Apesar de o Nuggets não contar mais uma vez com Jamal Murray, o jogo de domingo foi bem mais fácil para Jokic. Afinal, Denver perdeu para o Washington Wizards, um dos piores times da liga.

Mesmo fora de casa, Nikola Jokic e o Nuggets dominaram desde o começo para que conseguisse a marca de Chamberlain. Para ter uma ideia, o time do Colorado rapidamente abriu 45 a 25 no placar. Enquanto isso, Denver acertou 62.9% dos arremessos, além de distribuir 43 assistências, ambas melhores marcas de 2024/25. Russell Westbrook, com 11 passes decisivos, liderou a equipe no quesito.

Desde que voltou às quadras (após ficar fora por três partidas), Nikola Jokic brilhou. Apenas no período, ele possui médias de 35.1 pontos, 13.6 rebotes e 8.4 assistências. Até aqui, Jokic produziu nove triplos-duplos (lidera a NBA) e ultrapassou Magic Johnson na lista de todos os tempos. Portanto, está atrás apenas de Oscar Robertson e seu colega de Nuggets, Westbrook.

Mas em dezembro, seus números são ainda mais impactantes. Em cinco jogos pelo Nuggets, Jokic fez 39.4 pontos, 14.8 rebotes, 8.8 passes decisivos e 55.3% dos arremessos de quadra. Em três pontos, são 52% (13 em 25).

Então, contra o Hawks, Jokic ficou em quadra por 35 minutos. A diferença entre o jogo contra o Wizards está no fato de que ele recebeu ajuda desta vez.

Michael Porter fez 26 pontos, enquanto Christian Braun anotou outros 17. Do banco, Julian Strawther colaborou com 13. Por outro lado, De’Andre Hunter (20 pontos) e Dyson Daniels (18 pontos, seis assistências, cinco roubos de bola e quatro rebotes) foram os principais destaques. Já Trae Young, que teve um primeiro quarto desastroso, recuperou-se ao longo do jogo e ficou com 15 pontos e dez assistências.

Agora, o Nuggets ganha uma folga e só volta às quadras no dia 13, contra o Los Angeles Clippers. Enquanto isso, o Hawks pega o New York Knicks na quarta-feira pela NBA Cup.

