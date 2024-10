Novato do 76ers, Jared McCain vai para o hospital após queda

O novato do Philadelphia 76ers, Jared McCain, precisou ser hospitalizado após um jogo de pré-temporada. O jogador sofreu uma queda brusca na reta final da vitória diante do Brooklyn Nets. Então, de acordo com o técnico Nick Nurse, ele teve dificuldades para respirar e uma suspeita de concussão.

“Foi complicado. Ele foi para o hospital ser examinado. Obviamente, ele estava com dificuldade para respirar. Talvez, tenha perdido o fôlego, não sei exatamente o que aconteceu. Mas nunca vi algo assim antes. Então, esperamos que ele esteja bem e vamos ver o que o relatório do hospital diz”, relatou Nurse.

O susto aconteceu nos minutos finais do último quarto. Com nove pontos e sete rebotes, McCain atacou a cesta e colidiu contra um defensor do Nets. Na sequência, ele caiu para trás e bateu as costas e a cabeça bruscamente no chão do Wells Fargo Center.

Após a queda, o novato permaneceu caído por vários minutos, tossindo e com dificuldade para respirar. Assim, precisou de ajudar para levantar e ser retirado da quadra.

Inicialmente, o 76ers informou que o novato Jared McCain estava sendo avaliado pela equipe média. A suspeita, aliás, era de uma concussão. Desse modo, ele não estaria disponível para falar com a imprensa após o jogo. Até o momento, não houve atualizações do hospital sobre o estado de saúde do jovem jogador.

Aos 20 anos, McCain foi a 16ª escolha do Draft da NBA. Vindo da Universidade de Duke, ele registrou 12.8 pontos e 4.6 rebotes em cinco jogos da pré-temporada do 76ers. O bom desempenho nas partidas, somado aos esforços nos treinamentos, impressionaram a comissão técnica do Sixers, de acordo com Tony Jones, do The Athletic.

“Diversos integrantes da equipe notaram que McCain tem se saído excepcionalmente bem, especialmente no ataque. Então, ele está jogando com uma atitude destemida, demonstrando paciência e finesse. Como um armador altamente talentoso, ele possui a capacidade de ser eficaz em todos os três níveis de pontuação e é capaz de atuar em ambas as posições do perímetro”, informou.

Além da preocupação com o armador, o 76ers também está atento às lesões de Joel Embiid e Paul George. Astros da franquia, os dois sofreram contusões durante a pré-temporada e foram afastados dos jogos preparatórios. A equipe, portanto, trabalha para que eles possam estar aptos aos primeiros jogos da temporada 2024/25.

Por fim, o 76ers estreia na nova temporada contra o Milwaukee Bucks, em 23 de outubro, no Wells Fargo Center. A equipe é uma das favoritas da Conferência Leste, em especial após a contratação de George.

