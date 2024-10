Nova temporada da NBA na ESPN e Disney+ terá mais de 300 horas de basquete ao vivo

A nova temporada da NBA começará no dia 23 de outubro na ESPN e Disney+, data da primeira transmissão do calendário 2024/25. O canal se prepara para exibir mais de 300 horas de emoções ao vivo do melhor basquete do mundo, com os grandes astros da modalidade em ação toda quarta e sexta, além de partidas indo ao ar também aos sábados e domingos.

Exibindo a liga no Brasil há mais de 30 anos, a ESPN possui o maior pacote de jogos do torneio no mercado brasileiro. Serão por mais de 120 partidas da temporada regular, pré-temporada, o All-Star Weekend completo, exibições exclusivas da Copa da NBA, Play-In e a final da Conferência Oeste. Além disso, vai transmitir a NBA Finals para todo país. Ao todo, a oferta de basquete ao vivo poderá ultrapassar 180 exibições, incluindo confrontos eliminatórios da pós-temporada que serão realizados caso necessário.

O atual campeão Boston Celtics, da dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown, estará em destaque na programação da ESPN com a exibição de 18 jogos da franquia durante a temporada regular.

Publicidade

Leia mais

Por outro lado, Los Angeles Lakers de LeBron James também estará nos holofotes da programação do canal com 20 partidas sendo exibidas. Com uma legião de fãs no Brasil, o Golden State Warriors de Stephen Curry estará em ação na ESPN em 18 transmissões.

Enquanto isso, a ESPN e o Disney + se preparam para a nova temporada da NBA com uma grande equipe de talentos para as transmissões de basquete. O time da emissora será formado pelos narradores: Ari Aguiar, Matheus Suman, Vinícius Moura e Camilla Garcia; enquanto os comentaristas serão: Guilherme Giovannoni, Zé Boquinha, Helen Luz e Leonardo Sasso.

Publicidade

Casa da NBA para o Brasil, a ESPN e o Disney+ são o principal destino para os fãs de basquete no país. Além de seu extenso catálogo de atrações da maior liga da modalidade no mundo, o canal também exibe o NBB, torneio que reúne os maiores clubes do cenário brasileiro, a Basketball Champions League Americas, a NCAA e as WNBA, que tem suas finais sendo disputadas durante este mês de outubro.

Por assessoria de imprensa

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA