Notícias rapidinhas da NBA (12/09)

Bem-vindo à edição de 12 de setembro das notícias rapidinhas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil de informações sobre a liga.

Esposa de Julius Randle rebate ESPN

Abrindo as notícias rapidinhas da NBA desta quinta-feira, 12 de setembro, teve esposa rebatendo a ESPN.

Comentarista da ESPN, Chiney Ogwumike polemizou ao falar sobre o sucesso do New York Knicks na última temporada. Então, ela afirmou que deveria ser muito difícil para Randle lidar com o grande momento do time de Nova York sem sua presença.

“A posição mais difícil para ele é o fato de o Knicks conseguir sucesso sem ele”, disse a comentarista.

Vale registrar que Julius Randle se machucou pouco antes do All-Star Game e, por isso, não participou dos playoffs. Aliás, o ala-pivô foi convocado para o jogo festivo. Mas com a contusão, deu lugar ao armador Trae Young. Sem Randle, o Knicks obteve 21 vitórias e 15 derrotas. Com ele, foram 29 triunfos em 46 jogos. Ou seja, um aproveitamento melhor.

Então, Kendra, esposa de Randle, rebateu: “Escolha ruim para mostrar estatísticas”.

Ogwumike, que apesar de ainda não ter anunciado sua aposentadoria na WNBA, vem trabalhando no canal.

Nicolas Batum esteve próximo de retornar ao Sixers

O francês Nicolas Batum não sabia exatamente se jogaria a próxima temporada no Philadelphia 76ers ou no Los Angeles Clippers. Então, ele optou pelo segundo. Mas a decisão pegou a direção do Sixers de surpresa. Havia uma “quase certeza” de seu retorno, o que não aconteceu.

“O Sixers esteve realmente próximo de ter Nicolas Batum de volta. Ele estava indo e voltando nas opções, enquanto definia entre voltar ao 76ers ou retornar ao time que o trocou, o Clippers. Mas acho que sua família teve parte importante na decisão por Los Angeles, pois estava muito confortável lá”, afirmou o jornalista Tim MacMahon, da ESPN.

No entanto, Batum contou que teve 17 propostas diferentes na agência livre.

“É um retorno. Tive várias propostas, muitas mesmo. Mas foram 17, na verdade. E é uma coisa muito boa. Enquanto isso, vou me encontrar de novo com Tyronn Lue (técnico do Clippers), em um projeto que eu gosto. Então, é uma coisa boa”, disse Batum.

Dúvidas sobre o trabalho de Doc Rivers

Após deixar o Philadelphia 76ers, Doc Rivers não demorou muito e chegou ao Milwaukee Bucks. Apesar de melhorar sensivelmente o time na defesa, o Bucks teve campanha pior com ele do que com Adrian Griffin. Desde então, as notícias que circulam é que as chances de Rivers estão acabando na NBA.

De acordo com Jamal Collier, da ESPN, existem muitas dúvidas sobre o trabalho do treinador.

“As opiniões sobre Rivers são estranhas. Isso porque ele foi eleito como um dos 15 melhores técnicos da história da NBA, mas não vence um título desde 2008 e não vai à final desde 2010”, escreveu Collier.

O desempenho de Rivers não foi bom em Milwaukee.

“Rivers teve a chance de pegar o Bucks no meio da temporada, mas disse que as expectativas não deveriam ser grandes por não ter tempo de treinar”, disse. “Então, ele assumiu um time que tinha 32 vitórias e 14 derrotas e terminou com 17 triunfos nos últimos 36 jogos. Além disso perdeu na primeira rodada dos playoffs”.

Técnico explica “não” ao Lakers

Dan Hurley era nome certo para treinar o Los Angeles Lakers na próxima temporada. No entanto, quando as notícias saíram sobre ele não querer ser treinador na NBA naquele momento, assustou a equipe. Mas Hurley parece tranquilo sobre trabalhar por outro time.

“Não sei. Eu realmente não sei, mas se você não vai treinar o Lakers, quem você vai treinar? O fato é que eu amo o que faço em transformar jovens, se terão impacto em suas vidas. É mais sobre como eles se transformam em homens. Então, percebi que ser um técnico no basquete universitário é diferente da NBA, pois não existe nenhuma relação lá”, afirmou.

Andrea, esposa do treinador, afirmou que gostaria que ele seguisse na Universidade de Connecticut, mas aceitaria a ideia de Hurley trabalhar com a NBA. Apesar de todo o interesse da equipe californiana, ele segue onde venceu os títulos das últimas duas temporadas.

Pré-temporada

Então, para concluir as notícias rapidinhas deste dia 12, lembramos que a pré-temporada da NBA começa em 4 de outubro com três jogos. Primeiro, às 22h (horário de Brasília), o Utah Jazz recebe a seleção da Nova Zelândia. Às 23h30, tem Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. Por fim, Boston Celtics e Denver Nuggets, os dois últimos campeões, se enfrentam em Abu Dhabi, a partir de 1h (já no dia 5).

