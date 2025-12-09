No sacrifício, Justin Herbert lidera vitória do Chargers sobre Eagles

Justin Herbert, quarterback do Los Angeles Chargers, passou por cirurgia no braço esquerdo há exatamente uma semana, mas estava em campo diante do Philadelphia Eagles nessa segunda-feira (8). Apesar de todos os problemas, Herbert liderou os donos da casa em uma vitória na prorrogação por 22 a 19.
Enquanto Herbert sofreu com a lesão, além dos sete sacks, Jalen Hurts teve um jogo desastroso, com quatro passes interceptados. Como resultado, o Chargers chegou ao seu nono triunfo em 13 jogos e o Eagles fica com oito vitórias no mesmo número de partidas na NFL.
O Chargers abriu o placar com um touchdown de Omarion Hampton recebendo passe de Justin Herbert, deixando em 7 a 0 após o ponto extra. Então, com um chute de 41 jardas de Jake Elliott, o Eagles descontou.
As defesas dos dois times faziam um grande trabalho, enquanto os ataques tinham muitos problemas. Foi assim que a sequência mostrou. Afinal, Jalen Hurts foi interceptado duas vezes e Herbert uma. Além disso, o Chargers cometeu um fumble e, com um field goal para cada lado, o placar apontava 10 a 6 para Los Angeles ao fim do primeiro tempo.
Então, na volta do intervalo, Justin Herbert comandou o Chargers em grande campanha, gastando o relógio, alternando corridas com passes curtos sobre a defesa do Eagles. Los Angeles estava pronto para se contentar com um field goal, mas Philadelphia fez falta e Herbert voltou ao campo. No entanto, o ataque não aproveitou a chance para fazer um TD e Cameron Dicker deixou em 13 a 6.
Jake Elliott, então, acertou um field goal de 54 jardas para cortar a diferença para quatro. Enquanto isso, os times seguiam com problemas nos ataques. As defesas, por outro lado, prevaleciam o tempo todo.
No entanto, Saquon Barkley abriu o quarto decisivo com uma corrida de 52 jardas para virar o placar e deixar em 16 a 13 para o Eagles.
Pela primeira vez no jogo, Ladd McConkey conseguiu completar um recebimento e, como resultado, deu ao Chargers uma primeira descida. Herbert, enquanto isso, seguia explorando mais o jogo terrestre. Sem grande sucesso, entretanto.
Hurts parecia encontrar confiança nos passes, mas sofreu sua terceira interceptação no jogo. O Chargers, então, empatou com um field goal de 31 jardas. O Eagles não aproveitou sua campanha e a bola voltou para Los Angeles, com pouco menos de seis minutos para o fim.
No entanto, Herbert sofreu o seu sétimo sack, pior marca da carreira. A bola voltou para o Eagles, que deixou em 19 a 16 após novo chute de Elliott. Dicker, de 46 jardas, empatou o jogo em 19, levando para os dez minutos extras.
Prorrogação
Apesar de tudo, o Chargers abriu a prorrogação com um novo field goal de Dicker, o seu quinto da noite, para deixar em 22 a 19. DaVonta Smith recebeu ótimo passe de Hurts e deixou o Eagles perto da zona de field goal. Mas os donos da casa “deram” uma primeira descida para o time de Philadelphia, quando Elliott se preparava para um field goal perto da linha de 60 jardas.
Entretanto, Hurts teve a sua quarta interceptação quando o Eagles estava na red zone, dando números finais ao jogo.
(8-5) Philadelphia Eagles 19 x 22 Los Angeles Chargers (9-4)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Jalen Hurts
|Eagles
|40
|21
|52.5
|240
|0
|4
|1
|31.2
|Justin Herbert
|Chargers
|26
|12
|46.1
|139
|1
|1
|7
|59.6
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Saquon Barkley
|Eagles
|20
|122
|1
|Justin Herbert
|Chargers
|10
|66
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|AJ Brown
|Eagles
|6
|100
|0
|Dallas Goedert
|Eagles
|8
|78
|0
|Kimani Vidal
|Chargers
|1
|60
|0
|Keenan Allen
|Chargers
|3
|22
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
