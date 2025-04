Nikola Jokic revela “aviso prévio” do Nuggets sobre demissão de técnico

A demissão de Michael Malone pegou a NBA de surpresa nos últimos dias. Nikola Jokic, no entanto, já sabia sobre a dispensa do técnico do Denver Nuggets quando a notícia chegou ao público. O craque do time não deu detalhes, mas revelou que recebeu um aviso do dono da franquia sobre a decisão de mudar o comando de quadra. Apesar disso, ele não teve nenhuma participação no processo decisório.

“Eu soube da situação um pouco antes de todos. Josh [Kroenke, dono] me informou que a decisão estava tomada, então não tivemos uma discussão de fato sobre esse assunto. Fui informado, em síntese, de que a mudança ocorreria. Ele contou as suas razões, mas não vou revelá-las aqui. Prefiro que isso fique entre nós. Eu posso dizer que ouvi tudo e aceitei a resolução”, relatou o astro sérvio.

O Nuggets só deve definir um substituto para Malone depois da campanha. O assistente David Adelman, por enquanto, assumiu o comando da equipe e vai seguir no posto para a pós-temporada. O momento é difícil, pois o time tem que vencer os dois últimos jogos da temporada regular para garantir a vaga direta nos playoffs. Jokic admite que a saída de Malone foi um baque, mas o elenco vai ter que lamentar depois.

“Mandei uma mensagem para Michael logo depois da notícia. É uma relação de dez anos, então foi um dia pesado para todos nós. Imagino, em particular, para ele e sua família. Mas, ao mesmo tempo, diria que isso faz parte do negócio. Quando alguém quer fazer uma mudança para trazer energia ao time, esse costuma ser o caminho. Então, assim foi”, resumiu o três vezes MVP da liga.

Novo comando

Adelman iniciou a sua trajetória como técnico do Nuggets sem surpresas: com vitória e grande atuação do Nikola Jokic. A equipe confirmou o favoritismo contra o Sacramento Kings e, com isso, encerrou uma série de quatro derrotas. O pivô ajudou para a vitória com o seu 33o triplo-duplo da campanha. Para o jogador, a princípio, o jogo mostrou que nenhuma mudança revolucionária chega com o novo comando.

“David, provavelmente, vai ser bem real e direto conosco. Ele vai dizer o que deseja da forma mais simples possível, pois esse é o seu estilo. ‘Só faça isso’, sabe? E é provável que, além disso, mostre como fazer de uma forma inteligente. Acho que essa vai ser a toada daqui em diante. Nada demais”, projetou o veterano. Ele saiu de quadra com 20 pontos, 12 rebotes e 11 assistências.

O Nuggets ocupa a quarta posição do Oeste, mas isso pode mudar rápido em um Oeste muito equilibrado. A única certeza para Jokic é que o time vai retomar o melhor ritmo. “A gente vai reencontrar o nosso caminho. Afinal, nós sempre achamos. Sempre tem sido assim nos últimos dez anos. Talvez, Josh tenha visto algo diferente e quis mudar algumas coisas. Mas a gente sempre volta aos trilhos”, cravou.

Sem abalo

Jokic, como sempre, tentou manter uma postura mais fria em relação ao ocorrido. Mas outros jogadores tiveram uma reação mais calorosa com a despedida de Malone. O ala Michael Porter, por exemplo, reconhece que o elenco deve manter o controle enquanto jogar sem margem para erros. Mesmo assim, teve palavras ternas para comentar a importância do treinador.

“Foi uma surpresa para todos por aqui, então ficamos em choque com a notícia. Eu sou muito agradecido a Michael e, por isso, já lhe mandei uma mensagem. Certamente, ele fez muito por mim. Mas não podemos nos deixar abalar. Somos um grupo forte, pois já passamos por muitas adversidades e superamos. O nosso trabalho é jogar basquete e estarmos prontos para os playoffs”, finalizou o arremessador.

