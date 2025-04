“Nikola Jokic é o melhor pivô da história”, crava Steve Kerr

A vitória do Golden State Warriors contra o Denver Nuggets, na última sexta-feira (5), foi o segundo triunfo seguida da equipe sobre um concorrente direto ao mando de quadra na Conferência Oeste. Mesmo com a derrota, porém, Nikola Jokic teve mais uma grande atuação e recebeu elogios do técnico rival, Steve Kerr.

“É injusto comparar eras, mas ele é o melhor pivô que já vi. Joguei contra Kareem Abdul-Jabbar por um ano, o observei, mas ele não conseguia fazer essas coisas”, disse o treinador do Warriors.

“E as eras influenciam muito nisso. Estamos na era moderna e estamos vendo um cara que está fazendo coisas que ninguém jamais fez. Vai muito além do nível de habilidade. É sobre competir, é a inteligência. Ele é, sem dúvidas, um dos jogadores mais inteligentes de todos os tempos e podemos ver isso de muitas maneiras”, completou.

Jokic é três vezes MVP, foi seis vezes eleito para times ideais da NBA e tem um título com o Nuggets. Além disso, o astro tem, nesta temporada, médias de 29.8 pontos, 10.2 rebotes e 12.8 assistências. Na derrota para o Warriors, ele terminou com 32 pontos, nove assistências e 12 rebotes, mas não foi o bastante para vencer a partida.

Os rivais pelo “título” de maior pivô da história seriam nomes como Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal. Embora todos esses tenham mais títulos que Jokic, o sérvio é o único que consegue altos números de assistências e aproveitamento de três pontos. Portanto, números que podem compactuar com o argumento de Kerr.

Assim, quem quer que seja o melhor pivô da história, Jokic já entrou no páreo da discussão. Com só 30 anos e vivendo seu auge, o jogador poderá ganhar novos prêmios e até títulos para melhorar seu argumento.

Mesmo com os elogios de Steve Kerr para Nikola Jokic, porém, suas equipes seguem rivais na tabela. Denver está em quarto lugar no Oeste, enquanto o Warriors ocupa a quinta posição. Dessa forma, caso a temporada acabasse hoje, o confronto da primeira rodada dos playoffs seria entre eles.

O Nuggets, no entanto, vive uma fase pior com só quatro vitórias nas últimas dez partidas. Enquanto isso, Golden State venceu três das últimas sete, e tem 20 vitórias nas 22 partidas em que Stephen Curry e Jimmy Butler jogaram juntos.

