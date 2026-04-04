Nikola Jokic faz história e Nuggets bate Spurs na prorrogação

Em uma verdadeira batalha entre Nikola Jokic e Victor Wembanyama, o Denver Nuggets venceu o San Antonio Spurs nesse sábado (4). Em uma partida fantástica entre dois candidatos a título no Colorado, a equipe da casa prevaleceu sobre o jovem time texano, sobretudo devido a uma enorme execução nos minutos finais. Com uma NBA com muitos jogos decididos por muitos pontos no momento, este foi um dos melhores de 2025/26.
Nikola Jokic parece ser o tipo de batismo que Victor Wembanyama enfrenta nesse começo de carreira na liga. O sérvio é o jogador que mais anotou pontos contra o francês desde que ele foi a primeira escolha do Draft por San Antonio. Por fim, o três vezes MVP entregou o primeiro jogo de um pivô em todos os tempos, com pelo menos 40 pontos, dez rebotes e nenhum turnover.
Uma vitória fabulosa para o Denver Nuggets, que chega ao seu oitavo triunfo seguido em 2025/26. A vitória de um hoje, contra um dos rivais diretos, significa muito na candidatura ao título de um time que não conseguiu convencer tanto assim nas últimas semanas. Com 50 vitórias em 78 jogos, a equipe ocupa a quarta posição do Oeste. Na segunda-feira (6) enfrentam o Portland Trail Blazers.
Por outro lado, o San Antonio Spurs viu uma sequência de 11 vitórias seguidas acabando nesse sábado. Aliás, nos últimos 18 jogos, as duas derrotas do time texano foram para Denver. Porém, no primeiro desses duelos, Victor Wembanyama não havia atuado. Foi a primeira derrota do francês em quadra, desde 01/03. Com 59 vitórias em 78 jogos, o time segue na vice-liderança do Oeste. Também na segunda, encaram o Philadelphia 76ers.
Escalações
Denver chegou ao jogo com duas baixas importantes na equipe. Os alas Peyton Watson e Spencer Jones não atuaram. Além disso, Zeke Nnaji também não jogou. Ainda assim, David Adelman pôde escalar seu quinteto titular ideal para Nuggets x Spurs: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.
Por outro lado, San Antonio não teve baixas relevantes. A única foi do jovem ala David Jones-Garcia, que já está fora da temporada há algum tempo. Assim, Mitch Johnson escalou seu time padrão com: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell e Victor Wembanyama.
Destaques
A partida foi física e disputada desde o primeiro minuto. Porém, a defesa de San Antonio conseguia limitar mais o ataque de Denver do que o contrário. É verdade que o primeiro tempo acabou em uma diferença de sete pontos para o time do Texas.
Aliás, muito em função de um lance de reclamação de Denver, com a mão de Victor Wembanyama no rosto de Nikola Jokic (seria a terceira falta ainda no primeiro quarto). Os juízes não marcaram a falta e as reclamações geraram uma chuva de lances livres para o time visitante.
Mas em geral, o Nuggets tinha alguns bons momentos, mas o Spurs controlava o jogo. O francês pontuou muito mais em lances livres do que arremessos, mas sua defesa e seus passes chamavam a atenção. Assim, gerou muitos bons arremessos para que Devin Vassell, Julian Champagnie, Harrison Barnes e outros convertessem.
Do outro lado, Jokic ia muito bem, mas Jamal Murray estava apagado na partida. Além de Tim Hardaway Jr saindo muito bem do banco, outro que fez os texanos pagarem por sua liberdade foi Christian Braun. A franquia texana o deixava livre de forma proposital, mas o ala converteu alguns arremessos.
Porém, no segundo tempo, a defesa de Denver passou a melhor gradativamente, assim como seu jogo de transição. O caso clássico de defesa que gera ataque. Cam Johnson e Aaron Gordon foram líderes nesse sentido, com bolas de três e roubos de bola que mudaram o rumo da partida. Ainda assim, San Antonio não deixava a reação se concretizar no resultado. Stephon Castle passou a jogar em um outro nível.
Os donos da casa chegaram a diminuir a vantagem texana para apenas uma posse de bola, mas viram Victor Wembanyama começar o último quarto em enorme ritmo. Tocos em Nikola Jokic, alguns fadeaways, rebotes ofensivos e até comandando jogadas em transição. Em algum momento, San Antonio abriu nove pontos outra vez e as portas pareciam fechadas para Denver.
No minuto e meio final, porém, Gordon e Johnson mudaram o jogo. O ala acertou uma bola tripla que virou uma jogada de quatro pontos. Depois, em linda jogada desenhada, Gordon completou uma ponte-aérea que simbolizou o controle de Nikola Jokic neste Nuggets x Spurs. Mesmo com Wembanyama o defendendo muito bem, ele não cometeu qualquer turnover.
Aaron Gordon encerrou o trabalho com ótima defesa individual em De’Aaron Fox e no francês. Contra o armador, forçou um air-ball evitando que o jogo acabasse. Depois, forçou o erro do francês que tentava ganhar a partida na última bola.
Show de Jokic na prorrogação
Nos cinco minutos finais, um desfile de Nikola Jokic sobre Victor Wembanyama para levar o Nuggets a vitória contra o Spurs. Ele executou o ataque de forma brilhante, gerando incríveis visuais para os companheiros. Por outro lado, conseguiu dois lindos arremessos individuais sobre o francês, incluindo um fadeaway inacreditável. A cereja do bolo? Evitou uma ponte-aérea em um contra ataque de três contra um dos texanos.
San Antonio, por outro lado, perdeu muito pela falta de coletivo para fechar o jogo. O time foi se entregando para jogadas de isolações, que na grande maioria das vezes, foram paradas por Aaron Gordon. De’Aaron Fox não foi bem na reta final, incluindo um arremesso errado totalmente livre nos instantes finais. Assim, Denver venceu no Colorado.
(59-19) San Antonio Spurs 134 x 136 Denver Nuggets (50-28)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|34
|18
|7
|1
|5
|Stephon Castle
|20
|5
|9
|0
|0
|Devin Vassell
|18
|5
|2
|0
|1
|Julian Champagnie
|18
|5
|2
|0
|0
|De’Aaron Fox
|14
|4
|4
|1
|0
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Champagnie: 6/9
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|40
|8
|13
|0
|3
|Christian Braun
|21
|8
|4
|0
|1
|Cam Johnson
|17
|8
|1
|1
|2
|Jamal Murray
|15
|4
|10
|1
|0
|Aaron Gordon
|15
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 19/46 (41.3%) / Braun: 5/11
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Spurs de Victor Wembanyama, a rodada da NBA ainda contou com mais dois jogos nesse sábado. Então, confira resultados e estatísticas desses outros jogos.
(17-60) Washington Wizards 136 x 152 Miami Heat (41-37)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Will Riley
|31
|5
|0
|5
|0
|Sharife Cooper
|20
|2
|7
|0
|0
|Jaden Hardy
|19
|2
|2
|1
|1
|Jamir Watkins
|14
|3
|1
|1
|1
|Justin Champagnie
|12
|10
|2
|1
|0
Três pontos: 17/40 (42.5%) / Hardy: 5/10
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaime Jaquez Jr.
|32
|3
|4
|1
|0
|Kel’el Ware
|24
|19
|2
|0
|7
|Andrew Wiggins
|21
|2
|3
|1
|1
|Pelle Larsson
|16
|7
|4
|0
|1
|Bam Adebayo
|14
|9
|7
|1
|0
Três pontos: 17/39 (43.6%) / Wiggins: 4/5
(57-21) Detroit Pistons 116 x 93 Philadelphia 76ers (43-35)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tobias Harris
|19
|4
|2
|4
|0
|Daniss Jenkins
|16
|4
|14
|1
|1
|Jalen Duren
|16
|7
|3
|0
|0
|Ausar Thompson
|14
|5
|2
|3
|1
|Ron Holland II
|11
|6
|0
|1
|1
Três pontos: 11/28 (39.3%) / Robinson: 3/6
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|23
|1
|1
|1
|0
|Paul George
|20
|5
|4
|2
|0
|V.J Edgecombe
|19
|6
|1
|2
|1
|Adem Bona
|10
|4
|2
|0
|0
|Dominick Barlow
|8
|2
|2
|0
|1
Três pontos: 8/29 (27.6%) / George: 3/5