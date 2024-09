Nikola Jokic e Luka Doncic tem “conexão”, mas podem nunca jogar juntos na NBA

A amizade entre Luka Doncic e Nikola Jokic fica sempre evidente em torneios FIBA ou no All-Star Game, quando aparecem juntos em diversas situações. Apesar disso, Marc Stein, da plataforma Substack, acredita que os astros dificilmente jogarão juntos na NBA. O jornalista destacou a “conexão genuína” entre os craques de Dallas Mavericks e Denver Nuggets, mas ponderou as dificuldades comerciais para atuarem em um mesmo time.

“O que posso dizer é que existe um carinho, uma conexão genuína nessa relação. Todos ao redor da liga sabem disso. Isso faz com que as perguntas sobre ambos poderem jogar juntos na NBA em algum momento, sejam frequentes. Eles se dão muito bem”, afirmou o insider.

De acordo com Stein, a amizade também é fruto da origem europeia: um sérvio e um esloveno na liga americana. As semelhanças desde o estilo de vida a outras coisas particulares os aproximam.

“Pense, eles são dois dos cinco melhores jogadores do mundo atualmente. E além disso, compartilham o fato de vir da Europa, de uma parte pequena do mundo por assim dizer. Então, é aí que está o vinculo entre eles. São talentos mundiais, com origem parecida e semelhanças em todos os sentidos da vida. A aproximação e a amizade deles é algo natural”, ressaltou.

Doncic e Jokic, no entanto, são concorrentes na NBA. Ainda não houve um confronto entre seus times nos playoffs, mas o protagonismo de Mavericks e Nuggets é evidente nas últimas temporadas. Afinal, ambas as equipes foram as últimas duas vencedoras da Conferência Oeste. Denver conseguiu o título, enquanto Dallas não superou o Boston Celtics na decisão.

A disputa pelo mesmo espaço (o topo do Oeste) e dois jogadores que já demonstraram serem leais aos seus times não devem facilitar uma possível união. Ao menos, no futuro próximo, de acordo com Stein. Até pelo valor que eles possuem na NBA atualmente.

“Cara, eu até acho que eles adorariam jogar juntos. Mas além de questões da própria quadra, é difícil pensar em que tipo de operação seria necessária para obter um deles. Ou até os dois, se a união for em outro time que não Denver ou Dallas. Eu mal consigo imaginar o valor que Mavericks ou Nuggets exigiriam para cedê-los a outros times. Então, ao menos nos próximos anos, isso com certeza não vai acontecer. Mas quem sabe no futuro”, concluiu o jornalista.

Ambos já foram perguntados sobre a possibilidade. E a resposta também foi parecida. As estrelas expressaram o desejo de receber o amigo em suas equipes, mas não há desejo em deixarem suas franquias. Portanto, a parceria de Luka Doncic e Nikola Jokic parece algo distante de acontecer.

