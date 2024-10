New York Liberty é campeão da WNBA pela primeira vez

Em um duelo eletrizante, decidido apenas na prorrogação, o New York Liberty bateu o Minnesota Lynx e se tornou campeão da WNBA pela primeira vez em sua história. No jogo realizado nesse domingo (20), no Brooklyn, a equipe da casa levou a melhor por 67 a 62. Com isso, o Liberty fechou a série final de cinco partidas. Cerca de 18 mil pessoas assistiram ao duelo decisivo no Barclays Center.

A pivô Jonquel Jones foi eleita a jogadora mais valiosa (MVP) das finais da WNBA. A atleta bahamense teve médias de 17,8 pontos e 7,6 rebotes rebotes na série decisiva. Além disso, ela acertou 56% dos arremessos de quadra. No quinto jogo, Jonquel anotou 17 pontos e pegou seis rebotes.

A ala-pivô Breanna Stewart, por sua vez, conquistou o seu terceiro título da WNBA. Os outros dois (2018 e 2020) foram pelo Seattle Storm. Com médias de 18,6 pontos, 11 rebotes, 3,4 assistências e 2,2 tocos, a estrela de 30 anos ajudou o Liberty na conquista inédita.

No jogo 5, Breanna fez 13 pontos, 15 rebotes, quatro assistências e três tocos. Além disso, a cinco segundos do final do quarto período, ela converteu dois lances livres decisivos que empataram o duelo. Já na prorrogação, ela anotou os dois pontos finais do confronto.

Sensação da temporada, o Liberty fez a melhor campanha da fase regular, com 32 vitórias em 40 jogos. Ou seja, um aproveitamento de 80%. Desse modo, a equipe teve vantagem no mando de quadra em todas as séries de playoffs. Na primeira rodada, as novaiorquinas “varreram” o Atlanta Dream.

Mas, a grande expectativa ficou por conta das semifinais, já que o New York Liberty teria pelo frente o então bicampeão da WNBA. Mesmo assim, o time treinado por Sandy Brondello não tomou conhecimento do Las Vegas Aces e fechou a série em 3 a 1. Para muitos analistas da liga, esse duelo foi uma final antecipada.

Já nas finais, o Liberty encontrou um adversário que vendeu caro a derrota. Tetracampeão da WNBA, o Lynx venceu duas partidas e levou o confronto para o quinto e último jogo. A equipe de Minnesota chegou a abrir 12 pontos de vantagem, mas permitiu a reação das donas da casa. Na prorrogação, o Lynx anotou apenas dois pontos e deixou escapar o quinto título da liga.

O Liberty foi adquirido em 2019 pela empresária Clara Wu Tsai, esposa de Joe Tsai, dono do Brooklyn Nets. Desde então, a franquia investe em atletas e estrutura para o crescimento da equipe feminina. Assim, após cinco vice-campeonatos, incluindo o de 2023, o New York Liberty finalmente alcança o topo da WNBA.

Popularidade da WNBA

A temporada de 2024 foi especial para a WNBA. Afinal, a liga viu sua popularidade bater recordes este ano. A considerar as transmissões da ESPN nos Estados Unidos, a audiência teve um aumento de 170% em relação ao ano anterior. Dessa forma foi a temporada mais assistida na história do canal.

Nas cadeiras dos ginásios americanos, mais números impressionantes. Afinal, o público passou de 2,3 milhões de pessoas. Portanto, um aumento de 48% em relação à temporada anterior. Todas as 12 franquias da liga registraram aumento nas arquibancadas de pelo menos dois pontos porcentuais.

Além disso, a WNBA também anunciou uma série de crescimentos da liga, como venda de produtos na loja online (601%), usuários no app oficial (252%) e até mesmo número de votantes para o All-Star Game (538%). Nas redes sociais, os vídeos da WNBA quadruplicaram as visualizações e chegaram a dois bilhões ao longo do ano.

