NBB: Unifacisa bate Sesi Franca e vence a primeira fora de casa

No Pedrocão, a Unifacisa derrotou o Sesi Franca, por 71 a 68, nesta segunda-feira (2), conquistando sua primeira vitória fora de casa no NBB. Sob a liderança de Matías Solanas, que anotou 19 pontos e sete rebotes, o time de Campina Grande (PB) teve uma de suas melhores atuações na atual temporada.

Apesar de um começo equilibrado e até de certo domínio do Sesi Franca, a Unifacisa reagiu muito bem na noite de NBB. O time da Paraíba, afinal, não deixou o adversário crescer no primeiro quarto. Então, a partir do segundo período, dominou o confronto. Limitando os donos da casa a apenas nove pontos no segundo quarto, iniciou a construção do triunfo.

Depois de uma boa atuação contra o Fortaleza Basquete Cearense, também no Pedrocão, o Franca não conseguiu o mesmo ritmo. No duelo da última sexta-feira, as bolas de três caíram e ajudaram o time a vencer. Entretanto, nesta segunda-feira, o cenário foi outro. Isso porque o time da casa converteu apenas seis arremessos de perímetro em 33 tentativas.

Vale ressaltar, aliás, que destas seis bolas certas, quatro foram do jovem Mini João. O armador de 20 anos teve sua melhor atuação da carreira com 14 pontos e foi fundamental para o esboço de reação do Franca contra a Unifacisa.

Enquanto isso, a equipe visitante dominou no quesito. Sobretudo, no segundo tempo. Ao todo, o time de Campina Grande acertou 13 em 30 tentativas, sendo oito delas nos 20 minutos finais. Solanas, que foi o destaque e cestinha da Unifacisa, converteu quatro delas.

Neste ritmo, o atual vice-campeão da Copa Super 8 teve um excelente terceiro quarto, marcando 26 pontos e abrindo vantagem para o período final. Isso, mesmo sem contar com boa atuação de seu principal jogador: Trevor Gaskins. O americano, afinal, terminou com apenas três pontos. Em contrapartida, nomes como Rafael Rachel e Antônio, foram importantes.

Rachel flertou com um duplo-duplo ao anotar 18 pontos e 9 rebotes. O ala-pivô ainda foi fundamental nos minutos finais, conseguindo bons pontos e convertendo grande parte dos lances livres tentados.

Por outro lado, o Franca viu seu principal astro abaixo. Isso porque Georginho não teve uma noite feliz no ataque e terminou com apenas seis pontos. Apesar dos seus 12 rebotes, não anotou nenhuma das cinco bolas de três tentadas. Então, Wesley, que fez seu segundo jogo pelo Franca na temporada, voltou a ser destaque. O pivô já tinha sido o grande nome no triunfo sobre o Fortaleza e conseguiu 20 pontos contra a Unifacisa.

Com o grande resultado fora de casa, o time paraibano conquistou sua quarta vitória na atual temporada, subindo para a 14ª posição. Ao todo, foram 12 jogos disputados. O atual campeão, por sua vez, amargou a sexta derrota em 13 partidas e ficou em situação complicada. Afinal, com o revés, caiu para a nona posição. Portanto, fora da zona de classificação para a Copa Super 8.

Por fim, Unifacisa e Sesi Franca retornam às quadras do NBB ainda nesta semana. Na sexta-feira (6), em casa, o a equipe nordestina encara o São José. Enquanto isso, o tricampeão pega o Caxias do Sul, fora de casa, na quinta-feira.

(7-6) Sesi Franca 68 x 71 Unifacisa (4-8)

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Wesley 20 6 0 0 0 Mini João 14 2 1 2 0 Charles Hinkle 9 1 1 1 0 David Jackson 8 9 2 2 0

Três pontos: 6-33 (18,2%); João: 4-5

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Solanas 19 6 2 3 0 Rafael Rachel 18 9 0 1 0 Antônio 10 3 1 1 0 Adrian Delph 9 7 1 0 0

Três pontos: 10-30 (43.3%); Solanas: 4-10

Outros jogos da rodada

(6-7) São José 83 x 78 Corinthians (4-8)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Leal 19 4 2 0 2 Douglas 17 1 1 0 1 Vieta 16 6 4 1 0 Buiú 14 2 3 1 0

Três pontos: 8-21 (38,1%); Vieta e Buiú: 2-6

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Thornton 21 3 1 1 0 Victão 21 5 2 2 0 Munford 10 2 1 0 0 Elinho 6 6 13 0 0

Três pontos: 17-41 (41.5%); Victão: 5-7

(4-9) Botafogo 68 x 95 Minas (12-1)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Novas Mateo 12 3 2 0 0 Fred Thomas 11 3 3 3 2 Pecos 11 5 5 1 0 Derick 10 3 2 1 0

Três pontos: 7/23 (30.4%); Thomas: 3-6

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Rafa Mineiro 18 4 4 0 0 Fuzaro 12 3 1 0 0 Luis Montero 12 5 2 2 0 Paranhos 10 5 2 0 0

Três pontos: 12-27 (44.4%); Mineiro: 4-6

(4-9) Mogi 53 x 73 Pinheiros (7-5)

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Menca 11 4 1 1 0 Léo Bispo 10 2 1 1 1 Gregate 9 4 2 1 1

Três pontos: 3-25 (12%); Bispo: 1-3

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Reynan 21 4 2 1 0 Sloan 13 4 2 0 0 Farabello 11 6 1 0 0 Agapy 7 10 1 2 1

Três pontos: 7-23 (30.4%); Reynan: 3-3

