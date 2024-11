NBB: Com ex-NBA, Minas vence Flamengo e se isola na liderança

O KTO Minas se isolou na liderança do NBB ao vencer o Flamengo na tarde sábado (30). O time mineiro conseguiu uma virada no último para bater o rival carioca por 81 a 70. Enquanto isso, o destaque do confronto foi o ala-pivô Luís Montero, ex-jogador do Portland Trail Blazers e Detroit Pistons, da NBA. Ele marcou 17 pontos, sendo cinco das nove tentativas de três pontos, além de oito rebotes e três roubos de bola.

O trabalho de garrafão foi primordial para o Minas vencer o Flamengo e se manter na liderança do NBB. Com um aproveitamento de pouco mais de 50% perto da cesta, além de 48 rebotes, o time limitou o adversário a 32% (13-41) no garrafão e 39 rebotes.

Outro ponto forte da equipe mineira foi o coletivo. Além de Montero, afinal, o Minas contou com outros três jogadores com pelo menos dez pontos. Foram eles: Hollowell (15); Paranhos (13); e Scott Machado (12).

O Flamengo, por outro lado, teve Alexey Borges como cestinha. Em 32 minutos, o armador marcou 24 pontos e conseguiu seis assistências. Por fim, Ruan e Williams alcançaram 15 e dez pontos, respectivamente.

Com o triunfo, o Minas se isolou na liderança do NBB 2024/25 e se aproximou da vaga na Copa Super. No momento, o time tem 11 vitórias e somente uma derrota. O clube carioca, por outro lado, caiu para dez vitórias e três tropeços.

O jogo

O jogo começou com um primeiro quarto equilibrado entre as duas equipes. O Flamengo dependeu principalmente dos arremessos do perímetro, onde conseguiu um aproveitamento de 56% no perímetro (5-9). O Minas, por sua vez, brilhou com 75% próximo a cesta (9-12) e liderava dessa maneira até o segundo final. Alexey Borges, porém, acertou de três no estouro, deixando o período em 21 a 19 para o rubro-negro.

No segundo quarto, as defesas melhoraram relativamente. Desse modo, o Minas conseguiu minar o perímetro carioca, que acertou somente duas de seis tentativas no período. Enquanto isso, Montero começou a brilhar e marcou seis pontos importantes para a equipe visitante. No fim, os visitantes tiveram um desempenho ligeiramente melhor e chegaram ao intervalo vencendo por 36 a 35.

Na volta do intervalo, o equilíbrio seguiu como roteiro central do embate entre os líderes. O Minas, ainda assim, conseguiu controlar a frente durante os primeiros quatro minutos do terceiro quarto. A partir daí, o trio Ruan, Williams e Alexey passou a pontuar e o Flamengo recuperou a liderança. Desse modo, o período encerrou em 58 a 57 para os rubro-negros.

Por fim, no último quarto, o Minas mudou de vez o cenário do confronto. Antes equilibrado, o jogo deu lugar a um domínio mineiro, que conseguiu forçar um alto volume de faltas do adversário. Desse modo, o líder do NBB marcou 12 de 15 tentativas nos lances-livres, enquanto o adversário se limitou a 12 pontos em todo o último quarto. Então, o cenário permitiu o triunfo tranquilo do time mineiro.

(10-3) Flamengo 70 x 81 KTO Minas (11-1)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Alexey Borges 24 4 6 3 0 Ruan Miranda 15 5 0 0 1 Williams 10 2 1 1 0 Lucas Siewert 6 8 0 0 1

Três pontos: 11-26 (42%); Alexey: 5-6

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Montero 17 8 3 3 1 Hollowell 15 8 1 1 1 Paranhos 13 7 0 0 1 Scott Machado 12 1 3 2 0

Três pontos: 7-26 (27%); Montero: 5-9

