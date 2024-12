NBB: Sesi Franca domina do início ao fim e vence Vasco no RJ

Ainda sem Lucas Dias, o Sesi Franca teve um atuação dominante na rodada do NBB para vencer o Vasco por 88 x 69 neste sábado. O atual tricampeão do Novo Basquete Brasil contou com grande atuação de Wesley. O pivô anotou 20 pontos e comandou um início avassalador do time francano.

Do outro lado, o Vasco não teve Marquinhos e, dessa maneira, sofreu para pontuar. Eugeniuz foi o cestinha com 17 pontos, enquanto Rafael Paulichi contribuiu com 15. Desse modo, o cruzmaltino chega a sétima derrota no NBB e corre risco de ficar fora da Copa Super 8.

Em busca da vaga na Copa Super 8, o Franca teve um bom início de jogo. Com facilidade no garrafão e forçando erros ofensivos do Vasco, o time abriu 23 x 13 no primeiro período. Wesley fez seis pontos, mas Hinkle também brilhou com cinco e 100% de aproveitamento.

O ritmo forte seguiu no segundo quarto. Hinkle seguiu inspirado, mas Georginho também chamou a responsabilidade. O armador não errou nenhum dos quatro arremessos que tentou. Assim, contribuiu com nove pontos e três rebotes. No Vasco, Eugeniusz tentava manter o time no jogo, mas seus oito pontos não evitaram que Franca fosse ao intervalo vencendo por 52 x 29.

Muito atrás no placar, o Vasco voltou nervoso do intervalo. O time de Léo Figueiró cometeu cinco erros ofensivos no terceiro período. Além disso, converteu apenas seis dos 17 arremessos tentados. Do outro lado, Franca controlava o jogo com tranquilidade. Wesley fez mais oito pontos e, então, o time aumentou em dois pontos a vantagem.

Com 25 pontos de vantagem, a vitória de Franca não foi ameaçada no quarto período. O Vasco fez 25 pontos, 11 de Paulichi, mas permitiu que os visitante fizessem 19. Por fim, Helinho ainda permitiu que garotos da base ganhassem alguns minutos na 10ª vitória do Franca na temporada do NBB.

(9-7) Vasco 69 x 88 Franca (10-6)

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Eugeniusz 17 3 3 0 0 Rafael Paulichi 15 5 0 0 0 Paulo Scheuer 14 8 0 1 0 Jamaal Smith 8 7 7 0 0

Três pontos: 4-20; Eddy: 2-8

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Wesley 20 4 2 1 0 Charles Hinkle 15 1 0 0 0 Georginho 14 9 6 1 0 David Jackson 13 2 4 1 0

Três pontos: 9-27; Jackson: 2-3

(11-6) Brasília 83 x 85 São Paulo (10-6)

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Von Haydin 20 5 3 1 0 Lucas Lacerda 15 1 5 1 0 Pedro Mendonça 14 11 7 1 0 David Nesbitt 14 7 0 1 1

Três pontos: 12-34; Von Haydin: 3-5

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Corderro Bennett 27 7 2 1 0 Ricardo Fischer 16 1 6 1 0 Ralfi Ansaloni 10 3 0 1 0 Paulo Lourenço 10 7 1 1 0

Três pontos: 13-31; Bennett: 4-7

(3-13) Caxias do Sul 92 x 101 Pinheiros (10-6)

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Betinho 31 6 3 3 1 Isaac 19 4 1 0 0 Fabrizzio 14 6 6 1 0 Léo Craveró 10 5 0 2 1

Três pontos: 11-29; Betinho: 3-5

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK David Sloan 31 4 15 1 0 Agapy 16 10 0 1 0 Francisco Farabello 13 5 0 0 0 Pedro Pastre 12 1 1 3 0

Três pontos: 8-27; Pastre: 3-8

(6-11) Pato Basquete x Mogi Basquete (6-11)

Pato

Jogador PTS REB AST STL BLK Cauê Verzola 24 5 10 3 1 Gabriel Novaes 15 8 1 2 0 Michel 15 5 0 0 0 Austin Wrighten 13 7 1 0 0

Três pontos: 9-21; Cauê: 3-3

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Guilherme Lessa 19 8 2 3 0 Gabriel Campos 16 1 12 1 0 Gabriel Caldeira 13 1 1 1 0 Dani Moreira 12 7 0 0 0

Três pontos: 14-26; Léo Bispo: 4-7

(9-7) União Corinthians 79 x 64 Corinthians (6-10)

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Duane Johnson 26 5 2 1 4 Dikembe 17 12 0 1 0 Veríssimo 13 8 6 2 0 Vithinho 8 8 10 0 0

Três pontos: 8-23; Johnson: 4-5

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Cauê Borges 14 5 1 0 0 Lucas Cauê 13 8 0 2 0 Elinho 13 3 5 0 0 Rafael Munford 8 5 0 1 0

Três pontos: 4-20; Lucas Cauê: 1-6

