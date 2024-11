NBB: Sesi Franca atropela Fortaleza Basquete Cearense em retorno de Wesley

A black friday do NBB contou com um verdadeiro atropelo do Sesi Franca sobre o Fortaleza Basquete Cearense, em jogo marcado pelo retorno de Wesley. O pivô fez sua estreia pelo time francano e foi um dos responsáveis pelo triunfo por 97 x 71, no Pedrocão.

Em quase 22 minutos em quadra, Wesley terminou o jogo com 15 pontos e 11 rebotes. Assim, voltou com um duplo-duplo. Além disso, o Franca ainda teve cinco jogadores com dígitos duplos em pontos. O norte-americano Charles Hinkle foi o cestinha, com 19. Pelo time cearense, Anderson Barbosa foi o grande destaque. Entretanto, nem os 22 pontos evitaram a 10ª derrota do time na temporada.

Cheio de desfalques por lesões, o Franca quis colocar a bola nas mãos do novo reforço desde o início. Os primeiros quatro ataques passaram por Wesley, que não decepcionou. Com o domínio do pivô, o time francano foi dominando o jogo. O Fortaleza Basquete Cearense tentou responder com Cassiano. Mas a equipe forçou bolas de três e cometeu muitos erros. Dessa maneira, o primeiro quarto terminou 25 x 15 para os donos da casa.

As coisas não mudaram no segundo período. Enquanto Franca aproveitava as chances criadas, o Fortaleza cometeu seis erros ofensivos. Nathan Mariano e Rafael Hettsheimeir anotaram cinco pontos cada no quarto e, assim, os francanos foram ao intervalo vencendo por 49 x 28.

Sofrendo nos rebotes, Flávio Espiga voltou do intervalo com três jogadores grandes para o segundo tempo. A mudança, contudo, não surtiu efeito. Franca acertou duas bolas do perímetro logo no início e o treinador voltou a mexer no time. Então, Anderson Barbosa começou a chamar a responsabilidade. O ala anotou 11 dos 18 pontos do time cearense no terceiro período, mas nem isso evitou que os donos da casa aumentassem a diferença em mais três pontos.

Com o jogo praticamente decidido, Helinho rodou o elenco no quarto período. Os garotos Piá, Vitor Hugo e Vini entraram no jogo e o Franca seguiu produzindo ofensivamente. A defesa piorou, mas isso era esperado devido a juventude dos atletas e a larga vantagem. O ataque seguiu explosivo e Georginho, Nathan Mariano e Charles Hinkle combinaram para 21 pontos na parcial.

(7-5) Franca 97 x 71 Fortaleza Basquete Cearense (2-10)

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Charles Hinkle 19 3 1 0 0 Georginho 16 6 4 5 0 Nathan Mariano 16 4 5 0 2 Wesley 15 11 0 0 1

Três pontos: 12-26; Hinkle: 3-4

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Anderson Barbosa 22 3 1 1 0 Renan Lenz 10 7 1 0 0 Cassiano 9 2 4 2 0 Demetrio 8 4 0 0 0

Três pontos: 5-22; Anderson Barnosa: 2-4

(5-7) São José 98 x 82 União Corinthians (6-5)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Adyel Borges 25 5 5 0 0 Douglas dos Santos 20 5 3 3 2 Vieta 18 1 2 1 0 Felipe Ruivo 14 4 3 2 0

Três pontos: 7-20; Adyel Borges: 3-7

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Duane Johnson 15 4 5 2 0 Jon dos Anjos 14 3 0 1 0 Veríssimo 14 1 2 0 0 Jony Machuca 12 0 4 1 0

Três pontos: 9-26; Jony Machuca: 2-5

(4-8) Mogi 74 x 71 Caxias do Sul (3-8)

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Léo Bispo 18 2 2 0 0 Guilherme Lessa 18 5 3 1 0 Felipe Gregate 13 4 2 0 0 Menca 11 3 2 0 0

Três pontos: 6-20; Lessa: 2-3

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Betinho 21 2 1 1 0 Vini Chagas 10 1 1 0 0 Isaac 10 2 1 0 0 Shamell 10 3 3 2 0

Três pontos: 8-27; Betinho: 3-6

