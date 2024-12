NBB: Minas consegue virada incrível e vence São Paulo

A última rodada do primeiro turno do NBB contou com uma virada incrível do Minas sobre o São Paulo. Após ficar 13 pontos atrás do placar, o time mineiro venceu o segundo tempo por 50 a 23 e garantiu mais uma vitória na temporada.

Danilo Fuzaro foi o grande destaque do time com 18 pontos. Além disso, Juan Pablo Arengo contribuiu com 14 pontos e sete rebotes. No Tricolor, Corderro Bennett foi o cestinha com 19 pontos, enquanto Malcolm Miller anotou 11.

Após se destacar no último jogo, Corderro Bennett começou muito bem o duelo contra o Minas. O ala-armador fez dez pontos no primeiro quarto, liderando o São Paulo a 21 x 14 no primeiro período. Sem pontaria, o Minas errou oito bolas do perímetro.

O bom momento do São Paulo seguiu no segundo período. Sem erros ofensivos e com boa participação de Malcolm Miller, o Tricolor do Morumbi abriu 13 pontos de vantagem antes do intervalo. Do outro lado, o Minas tinha dificuldades dos dois lados da quadra. Fuzaro fez sete pontos, mas sem ajuda, não conseguiu evitar que os rivais abrissem vantagem.

A reação do time mineiro começou após o intervalo. O time de Léo Costa voltou mais empenhado na defesa e causou problemas ao Tricolor. O São Paulo cometeu quatro erros ofensivos e acertou apenas uma das oito tentativas do perímetro. Assim, e com um ataque equilibrado, o Minas venceu por 24 x 13 e diminuiu a vantagem do SPFC para dois pontos.

O São Paulo sentiu o golpe e não se recuperou no quarto período. Dos 12 arremessos tentados no quarto, dez foram do perímetro. Mas o time converteu apenas dois. Além disso, foram cinco erros ofensivos. Por outro lado, o Minas explodiu. Foram 26 pontos, muitos em segundas chances após rebotes ofensivos. Dessa maneira, o time mineiro conseguiu a virada e conquistou a 15ª vitória da temporada do NBB.

(15-2) Minas 77 x 63 São Paulo (10-7)

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Danilo Fuzaro 18 4 4 2 1 Juan Pablo Arengo 14 7 4 3 0 Jeremy Hollowell 9 4 0 1 1 Luis Montero 7 10 2 0 0

Três pontos: 6-31; Rafael Mineiro: 2-6

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Corderro Bennett 19 3 0 0 0 Malcolm Miller 11 7 4 0 0 André Góes 8 5 2 1 0 Ricardo Fischer 7 2 5 0 0

Três pontos: 9-34; Miller: 2-3

(7-10) Paulistano 75 x 89 Flamengo (14-3)

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Atauri 16 1 0 0 1 Gui Abreu 11 3 0 0 0 Leandro 11 2 0 0 0 Brunão 10 6 2 0 1

Três pontos: 16-38; Atauri: 4-8

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Alexey Borges 21 3 11 1 0 Shaquille Johnson 17 1 1 1 0 Jordan Williams 14 4 1 0 1 Taya Gallizzi 12 3 1 0 0

Três pontos: 7-18; Williams: 2-2

(10-7) União Corinthians 80 x 73 Pinheiros (10-7)

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Veríssimo 25 7 2 3 0 Duane Johnson 24 5 4 5 1 Raven Barber 8 5 0 0 0 Dikembe 8 4 0 0 0

Três pontos: 5-18; Jon dos Anjos: 2-4

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Reynan 19 4 1 3 0 David Sloan 15 4 7 0 2 Francisco Farabello 10 6 3 3 0 Bernardo Da Silva 8 3 0 0 0

Três pontos: 3-14; Jimmy: 2-4

(5-12) Botafogo 73 x 86 Franca (11-6)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Derick 22 3 0 2 0 Queirós 14 7 3 0 0 Yohanner Sifontes 13 6 7 0 0 Fred Thomas 10 1 1 3 0

Três pontos: 5-16; Derick: 3-3

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Didi 21 2 2 2 0 Georginho 21 15 7 2 1 Wesley 16 5 2 1 0 David Jackson 10 3 3 2 1

Três pontos: 8-26; Didi: 3-7

(10-7) Vasco 81 x 63 Bauru (10-7)

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Rafael Paulichi 15 11 3 1 0 Eugeniusz 14 8 4 3 0 Jamaal Smith 12 0 5 0 0 Hunberto 12 7 5 0 1

Três pontos: 9-35; Humberto: 2-5

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Garcia 13 3 5 0 0 Andrezão 12 15 2 0 0 Dontrell Brite 10 2 2 2 0 Brandão 9 5 1 1 0

Três pontos: 6-28; Alex: 2-7

(4-13) Caxias do Sul 80 x 79 Corinthians (6-11)

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Shamell Stallworth 28 4 0 0 1 Vini Chagas 15 5 2 0 1 Fabrizzio 14 1 4 6 0 Isaac 11 3 0 1 0

Três pontos: 10-27; Shamell: 4-6

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Victão 22 5 3 0 1 Isaac Thornton 13 2 0 0 0 Johnson 13 3 2 1 0 Lucas Cauê 12 7 1 0 0

Três pontos: 11-26; Thornton: 3-3



