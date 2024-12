NBB: Em jogo com prorrogação, Flamengo vence Pato Basquete

Graças a prorrogação, o encontro entre Flamengo e Pato Basquete foi um dos melhores e mais equilibrados na temporada do NBB. O time rubro-negro conseguiu abrir uma pequena margém até o intervalo. Entretanto, o adversário paranaense venceu por um ponto o terceiro quarto e chegou a virar no período final para forçar o período extra. No tempo adicional, porém, a equipe carioca levou a melor.

Além de Gui, aliás, Alexey Borges foi o outro destaque da vitória do Flamengo diante do Pato pelo NBB. O armador marcou 18 pontos, sendo nove no último quarto e prorrogação, além de onze assistências e dois roubos de bola. Por fim, Ruan Miranda alcançou um duplo-duplo, com 18 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado do Pato Basquete, Austin Wrighten alcançou 28 pontos e foi o principal responsável pela reação no último quarto. O americano, afinal, acertou a bola de três que forçou a prorrogação. Além dele, Gabriel Novaes e Michel marcaram 18 e 16 pontos, respectivamente.

Com o triunfo, o Flamengo se recuperou da derrota recente para o KTO Minas. Desse modo, seguiu na vice colocação do NBB, com 11 vitórias em 14 partidas. O Pato, por sua vez, conheceu sua sétima derrota em 12 jogos na temporada, mas permaneceu na 11ª posição da competição.

Por fim, após a prorrogação diante do Pato, o Flamengo volta à quadra pelo NBB no próximo sábado (07), às 18h, quando recebe o Brasília. Já o Pato Basquete volta antes. Na quinta-feira (05), a equipe do Paraná visita o líder KTO Minas, às 19h.

O jogo

O primeiro quarto entre Pato Basquete e Flamengo foi equilibrado e movimentado, com ambas as equipes alternando na liderança do placar. O Flamengo contou com uma boa eficiência nos arremessos de três pontos, liderados por Gui Deodato, enquanto o Pato manteve o jogo competitivo graças à pontuação consistente de Michel. No minuto final, Gui acertou uma cesta de três crucial para os visitantes, garantindo a vantagem de 29 a 28 ao final do período.

No segundo quarto, o Flamengo manteve a liderança em uma disputa acirrada com o Pato Basquete. A equipe rubro-negra contou com o destaque de Gui, que marcou novamente nos segundos finais, e Ruan, que dominou nos rebotes e contribuiu com seis pontos importantes. Wrighten tentou manter o Pato próximo no placar, mas a precisão do Flamengo nos arremessos de três e a eficiência nos lances livres garantiram a vantagem. Assim, o período terminou com o Flamengo à frente por 55 a 51.

Segundo tempo

No terceiro quarto, o cenário esquentou. O Flamengo conseguiu se manter na frente, mas o Pato elevou sua intensidade e pressionou o adversário. O destaque foi a atuação coletiva, com lances decisivos no garrafão e bom aproveitamento nos arremessos de longa distância. Apesar disso, o Flamengo conseguiu equilibrar o confronto com uma defesa sólida. O período terminou com uma vantagem mínima de três pontos para o Flamengo, marcando 79 a 76.

E o último quarto trouxe uma montanha-russa de emoções, com as equipes alternando bons momentos e erros cruciais. O Pato Basquete começou melhor e conseguiu tomar a liderança. Principalmente, pelos 12 pontos de Wrighten. O Flamengo, por sua vez, respondeu com os oito e sete pontos de Ruan e Alexey, respectivamente.

Desse modo, pareceria que o time rubro-negro confirmaria a vitória. Entretanto, uma roubada de bola de Rafa nos segundos finais permitiu um passe de Cauê Verzola para Wrighten. No estouro do cronômetro, o americano acertou e forçou a prorrogação (98 a 98).

Prorrogação

Na prorrogação, o Flamengo assumiu a liderança com Siewert mostrando eficiência nos lances livres. O Pato Basquete, enquanto isso, acumulou erros ofensivos e somou somente cinco pontos. Desse modo, apesar dos esforços de Wrighten e Cauê para manter o time na disputa, a equipe não conseguiu evitar a derrota.

(5-7) Pato Basquete 103 x 110 Flamengo (11-3)

Pato Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Wrighten 28 9 4 2 1 Novaes 18 7 0 0 1 Michel 16 2 0 3 0 Arthur Pecos 14 3 4 0 1

Três pontos: 16-39 (41%); Cauê Verzola: 3-3

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Gui Deodato 22 2 1 0 0 Ruan Miranda 18 12 3 0 0 Alexey Borges 18 5 11 2 0 Lucas Siewert 13 11 0 1 0

Três pontos: 13-43 (30.2%); Gui Deodato: 5-14

Outro jogo da rodada

(3-9) Caxias do Sul 66 x 71 Bauru Basket (9-3)

Caxias do Sul

Jogador PTS REB AST STL BLK Shamell 14 3 2 0 0 Betinho 14 6 2 3 0 Tom 10 4 0 0 1 Fabrizzio 9 2 2 1 0

Três pontos: 3-18 (16.7%); Vini Chagas: 1-1

Bauru