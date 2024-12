NBB: De virada, São Paulo vence Caxias com show de Malcolm Miller

No Ginásio do Morumbis, o São Paulo derrotou o Caxias por 89 x 79 nesta terça-feira (10) e chegou a oitava vitória na temporada do NBB. O Tricolor contou com grande atuação do norte-americano Malcolm Miller, que foi o cestinha da partida com 29 pontos.

Ex-NBA, Vitor Faverani fez outro grande jogo na vitória do São Paulo sobre o Caxias no NBB. O veterano anotou 15 pontos e pegou sete rebotes. Do outro lado, o jovem Arthur, de 22 anos, foi o destaque do Caxias. O ala anotou 17 pontos e, além disso, converteu os cinco arremessos do perímetro que tentou no duelo.

O primeiro quarto, por sinal, foi de Arthur. Com 11 pontos, o ala comandou o time de Caxias do Sul, que venceu o período por 21 x 15. O São Paulo demorou a encontrar o ritmo e, então, converteu apenas seis de 19 tentativas na parcial.

Empolgado pelo bom primeiro período, o Caxias seguiu bem no segundo quarto. O armador Fabrizzio anotou sete pontos na parcial e foi o cestinha da equipe. O time, entretanto, forçou bolas do perímetro e não teve o melhor aproveitamento. Do outro lado, o São Paulo também sofreu com a pontaria e cometeu seis erros ofensivos. Dessa maneira, o Caxias foi ao intervalo com uma vantagem de sete pontos.

A pausa fez bem para o São Paulo. O time treinado por Guerrinha voltou com outro ritmo no terceiro quarto. Agressivo em direção a cesta, o Tricolor teve 14 lances livres no terceiro período. Além disso, o time apertou a defesa, o que fez com que o Caxias acertasse apenas 37,5% dos arremessos de quadra e visse a vantagem construída no primeiro tempo desaparecer. Os donos da casa venceram por 28 x 19 e tomaram a liderança.

Por fim, no quarto período, o Tricolor não diminuiu o ritmo. Miller e Faverani combinaram para 19 pontos, enquanto Isaac e Arthur tentavam recolocar o Caxias no jogo. No fim, o São Paulo venceu por 89 x 79 e, assim, conquistou sua oitava vitória na temporada do NBB.

(8-5) São Paulo 89 x 79 Caxias do Sul (3-11)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Malcolm Miller 29 5 4 0 0 Corderro Bennett 17 4 4 1 1 Vitor Faverani 15 7 0 0 0 Ricardo Fischer 12 2 4 3 0

Três pontos: 8-27; Miller: 4-8

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Arthur 17 2 1 2 0 Isaac 13 3 0 1 0 Vini Chagas 12 4 0 1 0 Fabrizzio 12 2 9 3 0

Três pontos: 14-37; Arthur: 5-5

(5-8) Paulistano 78 x 65 União Corinthians (7-7)

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas Doria 18 10 3 4 0 Brunão 12 8 1 0 1 Vitinho 11 0 2 0 0 Gui Abreu 11 5 4 1 0

Três pontos: 5-22; Vitinho: 1-2

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Dikembe 17 14 0 1 0 Jony Machuca 12 4 7 1 0 Fabrício 8 1 1 1 1 Duane Johnson 8 2 1 1 1

Três pontos: 5-25; Fabrício: 2-7

