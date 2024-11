NBB: Com show de norte-americanos, Pato atropela o Botafogo

A rodada do NBB desta quinta-feira (28) contou com um verdadeiro show dos norte-americanos Nate Barnes e Austin Wrighten na vitória do Pato Basquete sobre o Botafogo por 98 a 78. Os astros combinaram para 57 pontos e empolgaram o público presente no Ginásio do Sesi, em Pato Branco.

Pelo Botafogo, o ala-armador Fred Thomas foi o destaque. O norte-americano anotou 27 pontos, mas, com pouca ajuda dos companheiros, não evitou a oitava derrota da equipe carioca na temporada do NBB.

O primeiro quarto deu sinais de como seria a partida. Barnes e Wrighten anotaram 19 pontos no período, enquanto todo o time do Botafogo terminou a parcial com 20. O show dos norte-americanos da equipe paranaense colocou o time com sete de vantagem ao final dos primeiros dez minutos.

Aproveitando o bom momento do primeiro quarto, Wrighten anotou mais 11 pontos no segundo período. Além disso, a equipe paranaense apertou a marcação e começou a forçar erros ofensivos do Botafogo. Dessa maneira, venceu o período por 20 x 11 e foi ao intervalo com vantagem de 16 pontos.

Com a boa vantagem, o Pato voltou tranquilo para o segundo tempo. Até por isso, distribuiu mais a bola entre seus jogadores e teve sete atletas pontuando no terceiro quarto. Além disso, a equipe seguiu quente do perímetro e converteu cinco dos oito arremessos de três pontos do período. Do outro lado, o Botafogo não teve o mesmo desempenho e errou as cinco bolas triplas que tentou.

Os 27 pontos de vantagem ao início do quarto período fizeram com que o Pato relaxasse um pouco na marcação. Então, Fred Thomas e Matheusinho combinaram para 29 pontos na parcial e o Botafogo teve um excelente aproveitamento dos arremessos. Mas, se a defesa afrouxou, o time seguiu atacando com eficiência. Barnes fez nove pontos no período, com três bolas do perímetro e encerrou qualquer esperança de reação da equipe carioca.

(5-6) Pato Basquete 98 x 78 Botafogo (4-8)

Pato

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Wrighten 31 8 5 1 2 Nate Barnes 26 3 6 1 0 Rafa 9 5 1 1 0 Arthur 9 5 1 1 0

Três pontos: 14-30; Barnes: 6-9

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred Thomas 27 6 2 1 2 Matheusinho 18 1 3 4 0 Derick 9 2 0 2 0 Felipe Motta 9 2 2 2 0

Três pontos: 10-28; Matheusinho: 5-7

(4-7) Corinthians 69 x 89 Pinheiros (6-5)

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Victão 20 9 2 1 1 Rafael Munford 13 7 2 0 0 Tico Faria 8 3 1 1 0 Elinho 4 3 6 1 0

Três pontos: 6-27; Victão: 2-8

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Reynan 18 5 4 1 0 David Sloan 13 2 8 0 0 Yan Djalo 11 1 2 1 0 Agapy 10 9 1 1 1

Três pontos: 11-26; Omena: 3-4

