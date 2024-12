NBB: Brasília vence Vasco no Rio e encaminha vaga no Super 8

No Rio de Janeiro, o Brasília venceu o Vasco da Gama pelo NBB (Novo Basquete Brasil), nesta quinta-feira (12), e encaminhou a classificação para a Copa Super 8. Com grande atuação de Lucas Lacerda, cestinha do jogo com 21 pontos, o time da Capital terminou a frente por 88 a 79. Desse modo, seguiu na terceira posição da competição.

Além de Lucas, o americano Anton Cook também teve uma boa partida, com 15 pontos, oito assistências e sete rebotes. Por outro lado, no Vasco, Eddy terminou como cestinha, com 20 pontos e cinco rebotes. Já Paulichi teve 17 pontos, nove rebotes e dois tocos.

O primeiro quarto começou com o Vasco melhor. Até a metade do quarto, o time da casa abriu sete pontos de vantagem. Porém, Lucas, do Brasília, brilhou com 9 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos, liderando a virada dos visitantes. O período terminou com a equipe visitante à frente por 19 a 16.

Publicidade

No segundo quarto, o equilíbrio persistiu. Eddy, do Vasco, se destacou ao converter uma jogada de 4 pontos que levantou a torcida em São Januário. Apesar da empolgação, o time carioca não conseguiu virar o placar, indo para o intervalo em desvantagem: Brasília 40, Vasco 37.

Leia mais

O Vasco voltou com energia no terceiro quarto, liderado novamente por Eddy, chegando a abrir 5 pontos de vantagem. Contudo, um pedido de tempo do técnico Dedé Barbosa mudou o panorama. O Brasília ajustou sua defesa e brilhou nas bolas de três, acertando 50% no período, retomando a liderança com 68 a 60.

Publicidade

No último quarto, o Vasco enfrentou dificuldades, acumulando faltas rapidamente e permitindo que o Brasília ampliasse a diferença para 16 pontos. A equipe cruz-maltina reagiu, reduzindo a diferença para 5 pontos, mas a defesa do Brasília garantiu o controle nos minutos finais, consolidando a vitória por 88 a 79.

Com o triunfo diante do Vasco, o Brasília encaminhou a classificação para Copa Super 8 do NBB. Além disso, encerrou a rodada na terceira posição, com dez vitórias e quatro derrotas. O time vascaíno, por sua vez, caiu para a sexta colocação, com nove triunfos e seis tropeços.

Publicidade

(9-6) Vasco da Gama 79 x 88 Brasília (10-4)

Vasco da Gama

Jogador PTS REB AST STL BLK Eddy 20 5 1 0 1 Paulichi 17 9 1 0 2 Humberto 15 1 4 2 2 Eugeniusz 10 4 5 0 0

Três pontos: 14-43; Eddy: 4-10

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas Lacerda 21 4 7 1 0 Cook 15 7 8 0 0 Nesbitt 13 2 1 1 0 Anderson Rodrigues 12 8 0 2 1

Três pontos: 11-32; Lucas: 5-6

Publicidade

Outros jogos da rodada

(6-8) Paulistano 82 x 72 Caxias do Sul (3-12)

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas Dória 15 2 3 1 0 Brunão 13 9 0 0 1 Crescenzi 11 6 4 5 0 Gui Abreu 11 5 1 1 1

Três pontos: 9-21; Crescenzi: 3-3

Publicidade

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Leo Cravero 26 5 1 3 0 Fabrizzio 14 1 2 0 0 Shamell 9 1 3 0 0 Tom 7 4 3 1 0

Três pontos: 6-23; Cravero: 3-6

(5-8) Corinthians 92 x 83 Fortaleza (3-12)

Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Victão 20 5 3 0 0 Johnson 19 3 1 0 0 Lucas Cauê 16 7 2 1 0 Munford 16 5 1 1 0

Três pontos: 13-26; Victão: 4-7

Publicidade

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Renan Lenz 17 4 1 1 2 Orresta 16 3 13 1 0 Anderson 14 1 0 2 0 Ewing 14 8 2 0 0

Três pontos: 4-18: Cassiano: 2-6

(7-6) Pinheiros 78 x 82 Unifacisa (6-9)

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Sloan 19 4 9 1 0 Farabello 17 6 3 1 0 Reynan 15 4 1 1 0 Agapy 10 4 0 0 0

Três pontos: 13-32; Sloan: 4-8

Publicidade

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Alaekwe 24 7 0 2 0 Solanas 19 4 3 2 0 Rachel 11 3 1 1 1 Antônio 10 5 3 1 0

Três pontos: 14-33; Alaekwe: 5-11

(8-6) São Paulo 70 x 80 União Corinthians (8-7)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennett 17 0 2 1 0 Fischer 15 5 4 1 0 Faverani 14 7 0 2 1 Tyrone 13 8 1 2 0

Três pontos: 3-17; André Góes: 2-5

Publicidade

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Jony Machuca 22 3 2 1 0 Jon dos Anjos 13 4 2 0 0 Veríssimo 12 5 3 1 0 Duane Johnson 12 5 2 1 0

Três pontos: 10-21; Jony: 5-7

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA