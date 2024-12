NBB: Brasília se recupera no fim e vence o Pato Basquete

Jogo único da rodada do NBB, Brasília e Pato Basquete, fizeram um grande duelo nesta segunda-feira (16). Atrás do placar por grande parte da partida, o Brasília se recuperou no final, virou o confronto e venceu por 98 x 94.

Anton Cook foi o cestinha da partida com 32 pontos. O norte-americano converteu sete bolas do perímetro e foi o destaque do Brasília. Do outro lado, o também norte-americano Austin Wrighten foi o destaque com 24. Além disso, Gabriel Novaes contribuiu com 22 pontos e 13 rebotes.

Leia mais

Querendo encerrar a sequência de três derrotas consecutivas, o Pato começou melhor o jogo. Inspirado, Gabriel Novaes comandou o time paranaense no primeiro período. A equipe chegou a abrir 17 x 9 no placar, mas os donos da casa logo se recuperaram com oito pontos de Lucas Lacerda.

Publicidade

Com vantagem de um ponto, o Pato Basquete seguiu com forte ritmo ofensivo no segundo período. Wrighten fez nove pontos no quarto, mas Anton Cook respondeu com dez para o Brasília. Contudo, o excelente aproveitamento do perímetro e sem desperdícios de bola, a equipe paranaense foi ao intervalo vencendo por 46 x 40.

Querendo recuperar a terceira posição na tabela, o Brasília voltou bem do intervalo. Cook seguiu quente e anotou 11 pontos no terceiro período. Além disso, o pivô Anderson Rodrigues também apareceu com seis pontos e um toco fantástico. Pelo Pato, o veterano Cauê Verzola foi quem chamou a responsabilidade. O armador anotou 13 pontos na parcial e evitou que sua equipe perdesse a liderança da partida.

Publicidade

No quarto período o Brasília foi simplesmente impecável. O time acertou nove dos 14 arremessos tentados e apertou a marcação. Após perder a vantagem, o Pato começou a forçar bolas do perímetro. Novaes e Barnes combinaram para 19 pontos, mas isso não foi suficiente para retomar a vantagem. Assim, o Brasília controlou o final da partida, converteu os lances livres e garantiu a vitória.

(10-4) Brasília x Pato Basquete (5-9)

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Anton Cook 32 4 2 1 0 Lucas Lacerda 24 2 5 1 0 David Nesbitt 15 5 4 0 0 Daniel Von Haydin 15 11 2 0 2

Três pontos: 15-32; Cook: 7-11

Publicidade

Pato Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Wrighten 24 3 7 0 0 Gabriel Novaes 22 13 0 1 0 Cauê Verzola 18 5 1 0 0 Nate Barnes 15 3 7 1 0

Três pontos: 16-40; Wrighten: 6-10

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA