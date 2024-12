NBB: Barnes brilha e Pato Basquete vence São José

A vitória do Pato Basquete diante do São José pelo NBB teve mais uma vez o protagonismo de Nate Barnes. Craque da equipe na temporada, o norte-americano brilhou com 27 pontos para liderar a vitória do time paranaense por 85 a 81, nesta quinta-feira (19). Com o triunfo, a equipe encerrou uma sequência de quatro derrotas e subiu para a 14ª posição da competição.

Além de Barnes, a dupla Novaes e Arthur também brilhou no duelo entre Pato e São José pelo NBB. Com bons desempenhos no último quarto, os dois marcaram 22 e 17 pontos, respectivamente. Pelo lado do time visitante, Franco Vieta terminou como cestinha, com 24 pontos, além de oito rebotes e dois tocos.

O primeiro quarto foi intenso e equilibrado. Porém, a agressividade ofensiva do Pato, principalmente do perímetro, permitiu uma ligeira vantagem. Destaque para Novaes, que marcou sete pontos no período, com dois rebotes e uma cesta de três pontos. São José, por outro lado, dependeu das jogadas individuais de Ruivo e Buiú. Desse modo, a equipe da casa terminou vencendo por 22 a 18.

No segundo quarto, uma mudança do roteiro retomou o equilíbrio. Isso porque, um quarto espetacular de Renato Carbonari, com 12 pontos, recolocou São José na partida. Em contrapartida, o Pato desperdiçou um alto volume de jogadas ofensivas, apesar dos 13 rebotes. Assim, o time visitante conseguiu tomar a liderança e fechar o período vencendo por 41 a 38.

Leia mais

Na volta dos vestiários, as duas equipes mostraram desejo de vencer. Não à toa, a liderança ficou intercalando jogada após jogada. Pelo lado de São José, foi a vez de Vieta se destacar, com dez pontos em seis minutos no período. Já pelo Pato, o craque Nate Barnes deu sequência ao bom momento e marcou sete pontos. Isso até o estouro do cronômetro. Afinal, foi quando ele acertou uma cesta do perímetro, deixando o placar em 60 a 60.

Empatado, por fim, o jogo chegou ao quarto final sem um favorito. São José, porém, parecia caminhar para a vitória, graças a mais um bom período de Vieta. A liderança joseense seguiu sob controle até os três minutos finais. Depois disso, uma cesta de três de Arthur forçou a virada para o Basquete. A partir daí, a equipe da casa apenas controlou a frente para terminar com a vitória.

Com a vitória diante de São José, o Pato alcançou sua sexta vitória no NBB e voltou à 14ª colocação. Agora, a equipe recebe o Mogi Basquete, no sábado (21), às 18h. O time do Vale do Paraíba, por sua vez, conheceu sua décima derrota em 17 jogos e caiu para a 12ª posição. Na próxima rodada, o clube visita o Flamengo, no dia 27 de dezembro, às 20h.

(6-10) Pato Basquete 85 x 81 São José (7-10)

Pato Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Nate Barnes 27 3 4 1 0 Novaes 22 12 3 0 0 Arthur 17 3 0 1 0 Wrighten 10 7 2 1 0

Três pontos: 12-43; Arthur: 4-10

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Franco Vieta 24 8 2 1 2 Carbonari 18 5 1 2 0 Adyel Borges 17 4 0 3 0 Buiú 8 2 2 1 0

Três pontos: 11-34; Vieta: 5-13

Outro jogo da rodada

(7-10) Unifacisa 77 x 81 Fortaleza (4-13)

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Delph 20 4 3 1 1 Rachel 18 11 1 0 0 Gaskins 10 4 2 1 0 Solanas 10 2 2 0 0

Três pontos: 7-26; Solanas: 2-5

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Nique 18 2 1 0 0 Orresta 15 3 6 1 0 Renan 15 4 3 0 1 Cassiano 11 4 1 1 0

Três pontos: 11-24; Nique: 3-5

