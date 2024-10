NBB: assista Pato Basquete x São Paulo com transmissão do Jumper Brasil

O Jumper Brasil, em parceria com a Sportsbet.io, fará a segunda transmissão da temporada 2024/25 do NBB, nesta quinta-feira (17), com o duelo entre Pato Basquete e São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília). O confronto será no Ginásio do Sesi, em Pato Branco, e poderá ser visto ao vivo e com imagens no nosso canal do YouTube. O link está logo abaixo.

Portanto, é a segunda temporada que o Jumper Brasil exibirá partidas da elite do basquete brasileiro. Para começar, dois times que prometem em 2024/25.

Nesta edição do NBB, o formato segue o mesmo. No entanto, ao contrário da última temporada, agora serão 18 times brigando pelo título. O atual campeão é o Sesi Franca, que faturou o tricampeonato em 2023/24.

Publicidade

Por fim, além do duelo desta terça-feira, você poderá acompanhar diversos jogos do NBB no nosso canal do YouTube e nas principais redes sociais. Só nesta semana, exibiremos mais um confronto confrontos. Então, fiquem ligados!

Assista à transmissão de Pato Basquete x São Paulo pelo NBB

Publicidade

Pato Basquete (1-1)

Número Jogador JogadorPosição Altura Idade 34 Nate Barnes (EUA) Armador 1,8 34 8 Cauê Verzola Armador 1,92 36 11 Austin Wrighten (EUA) Ala 1,92 27 10 José Materán (VEN) Ala 1,98 28 3 Ferrugem Ala 1,9 22 24 Michel Ala 1,89 27 16 Rafa Oliveira Ala 1,98 31 17 Gabriel Novaes Pivô 2,08 23 18 Lupa Pivô 2,05 34 21 Raul Risso Pivô 2,02 21 36 Arthur Bernardi Pivô 2,04 34

Técnico: Renan Gitiony

Quinteto titular: Nate Barnes, Cauê Verzola, Materán, Gabriel Novaes e Arthur

Leia mais sobre o NBB!

São Paulo (0-0)

Número Jogador Posição Altura Idade 5 Ricardo Fischer Armador 1,85 33 10 Henrique Coelho Armador 1,84 31 3 Corderro Bennett (EUA) Armador 1,83 36 40 André Góes Ala 1,95 37 7 Paulo Lourenço Ala 1,94 30 33 Malcolm Miller (EUA) Ala 2,01 33 16 Igor Ala 1,95 19 20 Thiago Ramos Ala 1,91 24 11 Tiago Marques Ala 1,91 20 14 Miguel Ala 1,94 20 0 Tyrone Curnell (EUA) Pivô 2,03 36 22 Ralfi Ansaloni Pivô 2,08 36 13 Vitor Faverani Pivô 2,13 36

Técnico: Guerrinha

Publicidade

Quinteto titular: Ricardo Fischer, Bennett, Malcolm Miller, Tyrone e Ansaloni

Informações da partida

Onde assistir: YouTube do Jumper Brasil

Data: 17/10/2024

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Ginásio do Sesi, Paraná

Mandante: Pato

Fase: temporada regular

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA