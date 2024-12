NBA: Zion Williamson segue sem previsão de volta ao Pelicans

É muito sofrimento para o torcedor do New Orleans Pelicans. Em último no Oeste, o Pelicans sofre na classificação da NBA, enquanto ninguém sabe quando Zion Williamson vai voltar às quadras. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, não existe previsão mínima para seu retorno.

“Já tem quase um mês que Zion Williamson está fora, acho que dia 8 de novembro, mas ainda não está nem perto de voltar”, disse Charania, ao The Pat McAfee Show. “Ele não vai voltar nesta semana, não vai voltar na próxima, mas tem uma boa notícia. De acordo com o que me disseram, ele entrou em quadra no último final de semana. Ele voltou a pisar em quadra, mas muito longe e com atividades bem leves. Ainda tem de passar por vários testes”.

Sem o jogador, o Pelicans tem uma péssima temporada até aqui na NBA. São 21 jogos, mas com apenas quatro vitórias. E foram vários os jogadores que se machucaram ao longo da campanha. Até Dejounte Murray, contratação para 2024/25, sofreu com isso. Logo em sua estreia pela equipe, o armador quebrou a mão.

Murray já voltou às quadras e ainda não conseguiu atuar ao lado de Williamson pelo Pelicans.

“É difícil para Zion (Williamson), pois ele entrou na atual temporada da NBA com seu peso mais baixo desde o ano de calouro, mas a lesão que o afasta do Pelicans é chata. Vem sendo um problema na coxa, algo que ele teve várias vezes nos últimos anos. Então, ele está fora. Não sei se volta no fim de dezembro, se será em janeiro”, afirmou.

Recentemente, houve uma especulação sobre a situação contratual de Zion Williamson com o Pelicans. Como o jogador não consegue cumprir os requisitos da cláusula, o time tem o direito de o dispensar ao fim de 2024/25. De graça. No entanto, Charania acredita que a equipe não vai fazer isso. Ao menos, por enquanto.

“Zion Williamson tem uma cláusula em seu contrato com o Pelicans e ele pode sair de graça para o mercado da NBA. Mas o Pelicans não deve fazer isso. O primeiro objetivo é conseguir entender o que acontece e fazer com que ele esteja em quadra. O time não quer desistir assim, ele assinar com outro time e ficar saudável. Ele impacta em vitórias, mas não está presente em quadra”, disse.

Como se tudo não estivesse muito ruim para o Pelicans, um vídeo de Williamson, muito acima do peso, circulou pela internet pouco depois da lesão. No entanto, Charania disse que a gravação aconteceu nas férias da NBA.

“Mas pelo que fiquei sabendo, aquele vídeo da tatuagem Zion fez em suas férias da NBA”, afirmou. “Seja lá o que o Pelicans tem feito nos últimos cinco anos com ele, não está funcionando. É uma lesão que tira qualquer jogador entre quatro e seis semanas, mas com Zion, ninguém sabe. O Pelicans parece um hospital de tantos jogadores que ficaram fora por vários tipos de lesões”, concluiu.

Além de Zion, o Pelicans segue sem Herb Jones (ombro), Brandon Ingram (panturrilha) e Jose Alvarado (coxa).

