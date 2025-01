NBA: Vídeo de Luka Doncic com dificuldade para andar viraliza

Fora da NBA por lesão, Luka Doncic surgiu com dificuldade para andar. O astro do Dallas Mavericks está fora desde a rodada de Natal, contra o Minnesota Timberwolves. Na ocasião, ele sofreu uma lesão na panturilha e se tornou desfalque do Mavs por pelo menos um mês.

O vídeo de Luka Doncic andando com dificuldade aconteceu no último jogo do time na NBA. Na sexta-feira (03), a equipe de Dallas recebeu o Cleveland Cavaliers. Embora ausente, o esloveno assistiu seus companheiros da beirada da quadra. Para sair do jogo, porém, ele mancou e precisou de uma espécia de patinete para sair da quadra.

10 days after the injury. Luka can barely step on his foot. I want to die. pic.twitter.com/l0V08hrhDG Publicidade — Luka Updates (@LukaUpdates) January 5, 2025

O momento viralizou nas redes sociais. Em diversos comentários, fãs do Mavericks lamentaram a dificuldade, mas reforçaram a torcida pela recuperação do astro. “Esperamos que ele esteja de volta no All-Star Game”, escreveu um torcedor. “O Mavs precisa dele, mas deixem que ele se recupere”, pediu outro.

A preocupação é ainda maior pelo histórico de lesões de Doncic na panturrilha. Em 2022, perdeu jogos da primeira rodada dos playoffs após se machucar no final da temporada regular. Além disso, perdeu a maior parte da pré-temporada de 2023 devido a uma distensão. Desse modo, a recente foi sua terceira lesão no local nos últimos anos.

O Mavs, porém, tem sofrido sem o jogador. Antes no topo do Oeste, a franquia caiu para a sétima posição, com uma sequência de quatro derrotas.

“Estou orando para que Luka se recupere rápido”, disse Kyrie Irving. “Não importa quanto tempo leve, vamos nos ajustar. É assim que funciona. Espero que volte quando estiver pronto”, completou.

Doncic, por sua vez, também foi prejudicado pela contusão. Isso porque, ele deve ficar de fora das disputas pelos prêmios individuais da temporada. A NBA, afinal, exige um mínimo de 65 partidas para qualquer concorrente. O astro já perdeu 13 e deve ficar de fora por mais cinco, graças a outras lesões no início da campanha.

Até a lesão, o esloveno era um dos favoritos ao MVP, com médias de 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.8 assistências na atual temporada.

