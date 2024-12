Em sua segunda temporada na NBA, Victor Wembanyama segue fazendo história no San Antonio Spurs. Isso porque o pivô vem conseguindo alcançar marcas importantes em carreira. O jovem astro, então, tem números que rivalizam com os grandes da posição.

O jogador já é o pivô com menos de 21 anos que tem mais jogos de 25 pontos na história da liga. Vale dizer que seu 21º aniversário é no próximo mês, no dia 4. Além disso, o francês é um de somente três pivôs a registrarem médias de pelo menos 20 pontos, dez rebotes, três tocos e uma roubada de bola no seu segundo ano na liga. Os outros são as lendas Hakeem Olajuwon e David Robinson.

Empilhando recordes

Na última temporada, o francês já havia quebrado mais marcas ainda. Afinal, ele foi o jogador mais jovem na história da NBA a ter ao menos 40 pontos e 20 rebotes, o único jogador na história da NBA a marcar mais de 1500 pontos, distribuir mais de 250 assistências, registrar mais de 250 tocos e acertar mais de 100 arremessos de três pontos em uma temporada e o jogador que atingiu 1000 pontos, 500 rebotes e 150 tocos no menor tempo (1423 minutos).

Ademais, também foi o primeiro jogador na história da NBA a registrar partidas consecutivas com five by fives, o jogador mais jovem a registrar uma partida com 20 pontos e 20 rebotes, o jogador mais jovem a alcançar um triplo-duplo com ao menos dez tocos e o único jogador na história da NBA com mais de 250 tocos, mais de 250 assistências e mais de 100 arremessos de três pontos em uma temporada.

É claro que a carreira do jogador ainda é curta e recordes não se traduzem em grandes resultados. No entanto, ver um jogador tão jovem e com tantas marcas impressionantes, revolucionando o jogo para sua posição, traz boas impressões.

Na última temporada, o técnico Gregg Popovich explicou o que torna Victor Wembanyama tão especial para a NBA e para o Spurs. “Ele muito mais disciplinado em direcionar seus talentos de uma forma que o torne mais consistente e torne a equipe mais consistente”, disse Popovich. “O fato de ele aprender tão rapidamente e transferir coisas do treino para o jogo. Ele vai continuar sendo uma figura incrível em quadra”.

Assim, o jovem jogador segue trilhando sua carreira. Nessa temporada, por exemplo, o pivô tem médias de 23.8 pontos por jogo, com 10.2 rebotes e 3.3 tocos. Além disso, está arremessando nove bolas de três por jogo, bem mais do que as 5.5 da última temporada. Então, com as boas performances na defesa e no ataque, Wembanyama é favorito ao prêmio de melhor defensor do ano.

Dessa forma, caso ganhe, o francês seria o mais novo a receber o prêmio. Nenhum jogador foi eleito melhor defensor da liga com apenas 21 anos. Isso porque os mais novos foram com 23: Dwight Robertson, Kawhi Leonard e Jaren Jackson Jr.

