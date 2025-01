NBA: Veja como está a tabela de classificação da temporada

A tabela de classificação da temporada 2024/25 da NBA passou por poucas mudanças após a rodada de sábado (4). No entanto, algumas delas foram importantes, como na quarta derrota consecutiva do Phoenix Suns. Agora, o time é apenas o 12° no Oeste.

Pelo Leste, entretanto, o New York Knicks perdeu seus últimos dois jogos. Só que seus rivais diretos pelo terceiro lugar, Orlando Magic, Miami Heat e Milwaukee Bucks, perderam partidas nos últimos dias. Os últimos dois, no entanto, para equipes bem piores: Utah Jazz e Portland Trail Blazers, respectivamente. Por outro lado, o Magic está sem diversos jogadores importantes, como Paolo Banchero e Franz Wagner.

Enquanto isso, o Cleveland Cavaliers segue abrindo distância sobre seus adversários. Por enquanto, são 30 vitórias em 34 jogos. Ou seja, um aproveitamento beirando 90% até aqui.

Por fim, o Atlanta Hawks não vem bem em sua passagem pelo Oeste. Foi a terceira derrota consecutiva, derrubando o time na tabela de classificação.

Leste

Posição Nome V D % 1 Cleveland Cavaliers 30 4 0.882 2 Boston Celtics 26 9 0.743 3 New York Knicks 24 12 0.686 4 Orlando Magic 21 15 0.583 5 Miami Heat 17 16 0.531 6 Milwaukee Bucks 17 16 0.531 7 Atlanta Hawks 18 18 0.514 8 Indiana Pacers 18 18 0.486 9 Detroit Pistons 17 18 0.471 10 Chicago Bulls 16 19 0.441 11 Philadelphia 76ers 14 19 0.406 12 Brooklyn Nets 13 22 0.382 13 Toronto Raptors 8 27 0.229 14 Charlotte Hornets 7 26 0.212 15 Washington Wizards 6 26 0.188

Então, no Oeste, as principais mudanças na tabela de classificação da NBA ficaram por conta do Houston Rockets voltando a ser segundo na temporada, além do Golden State Warriors, que subiu para o oitavo lugar. Enquanto isso, o Denver Nuggets empatou com o Los Angeles Lakers pela quarta posição e o Los Angeles Clippers igualou o Dallas Mavericks.

Vale ressaltar, entretanto, que o Clippers contou com a estreia de Kawhi Leonard na temporada. O astro perdeu os 34 primeiros jogos, além das Olimpíadas, por conta de um problema no joelho. Então, na noite de sábado, ele produziu 12 pontos em 19 minutos, ajudando sua equipe na briga pela vaga direta aos playoffs.

Mas alguns times estão em queda na tabela de classificação. O Grizzlies, apesar de ter boa campanha, perdeu a terceira nas últimas quatro partidas. Isso acontece, principalmente, por conta de lesões. No entanto, alguns jogadores fazem mais falta que outros. Ja Morant não atuou no período (lesão no ombro), enquanto não tem previsão de volta.

Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks também apresentaram queda, mas por motivos diferentes. Apesar de o Suns contar com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, o time não consegue jogar com os três. Afinal, apenas em 14 dos 33 jogos eles entraram em quadra juntos. Mas o retrospecto é bom quando isso acontece: dez vitórias e quatro derrotas.

No caso do Mavs, por exemplo, é a ausência de Luka Doncic, também por lesão. Kyrie Irving perdeu jogos, enquanto PJ Washington e Naji Marshall tomaram suspensão por briga.

Por fim, o Timberwolves alterna bons e maus momentos na temporada. Apesar de Anthony Edwards anotar 53 pontos contra o Detroit Pistons, o time perdeu.

Oeste

Posição Nome V D % 1 Oklahoma City Thunder 29 5 0.853 2 Houston Rockets 22 12 0.647 3 Memphis Grizzlies 23 13 0.639 4 Los Angeles Lakers 20 14 0.588 5 Denver Nuggets 20 14 0.588 6 Dallas Mavericks 20 15 0.571 7 Los Angeles Clippers 20 15 0.571 8 Golden State Warriors 18 16 0.529 9 San Antonio Spurs 18 17 0.514 10 Minnesota Timberwolves 17 17 0.500 11 Sacramento Kings 16 19 0.457 12 Phoenix Suns 15 18 0.455 13 Portland Trail Blazers 12 22 0.353 14 Utah Jazz 8 25 0.242 15 New Orleans Pelicans 6 29 0.171

