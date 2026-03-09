NBA: Thunder é o primeiro time a vencer 50 jogos na temporada

O Oklahoma City Thunder foi o primeiro time a vencer 50 jogos na temporada 2025/26 da NBA. O 50º triunfo aconteceu no duelo diante do Golden State Warriors. Em casa, o líder do Oeste bateu o rival de San Francisco por 104 a 97 durante a rodada de sábado (7).

Com a vitória sobre o Warriors, o Thunder chegou ao quinto triunfo seguido na NBA. O time, desse modo, ampliou a vantagem na liderança do Oeste, com 50 triunfos em 65 jogos. O segundo colocado na tabela é o San Antonio Spurs, que está 47-17.

Para vencer 50 jogos, o Thunder não teve vida fácil contra o Warriors. Mesmo sem Stephen Curry, o time de San Francisco não deixou o líder do Oeste abrir uma vantagem confortável. A 40 segundos do fim da partida, por exemplo, o placar estava em 99 a 97 para Oklahoma City. No entanto, Shai Gilgeous-Alexander foi decisivo ao acertar um arremesso do perímetro para garantir a vitória.

Após o jogo, o atual MVP da NBA falou sobre sua evolução para conseguir arremessos decisivos como este.

“Ao longo dos anos, tentei trabalhar em algumas coisas e adicionar mais recursos ao meu repertório, para poder recorrer a eles em qualquer lugar da quadra. Então, entrei no arremesso com confiança e soltei a bola. Tendo acertado ou não, eu ia arremessar da mesma forma. Felizmente, dessa vez, a bola caiu”, disse Shai após a vitória do Thunder.

Com Shai Gilgeous-Alexander decisivo, o Thunder alcançou 50 vitórias em 65 jogos em 2025/26, sendo o primeiro time a atingir a marca na NBA. Desta forma, o atual campeão da NBA se mostrou ainda mais capaz de repetir a conquista do ano passado.

Para Kenrich Williams, um dos jogadores mais velhos do elenco, a marca é a prova do esforço geral do Thunder na NBA.

“Sou muito grato por fazer parte deste time e desta franquia”, disse Williams. “Há pessoas muito incríveis aqui que nos ajudam a alcançar essas marcas. Não falo apenas dos jogadores, mas da equipe de preparação física, médicos e até dirigentes. Todo mundo nos ajuda. Passamos de muitas derrotas seguidas para vencer mais de 50 jogos por ano na NBA”.

Por fim, após conquistar a marca de 50 vitórias em 2025/26, o Thunder volta à quadra na NBA para enfrentar o Denver Nuggets nesta segunda-feira, às 20h30 (horário de Brasília). Portanto, um duelo importante contra um dos principais rivais no Oeste.

