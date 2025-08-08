NBA: Técnico histórico reclama de armadores e cita Lakers e Knicks

Lendário técnico universitário, Rick Pitino deu forte declaração sobre as mudanças no basquete atual. Em coletiva nesta semana, o treinador cravou que não há mais armadores na NBA e citou times como Los Angeles Lakers e New York Knicks como provas. De acordo com o comandante da Universidade de St. John’s, a posição não se preocupa mais com assistências e o foco agora é pontuar. Ou seja, alertou sobre o jogo “sem posição”.

“Não existem mais armadores na NBA. Se você o encontrar um, provavelmente vai descrever como um cara que não sabe arremessar. Eu disse isso para meu time: ‘quem é o armador do Knicks, do Los Angeles Lakers ou do atual campeão (Thunder)?’. O armador está completamente acabado no basquete. Os dias de John Stockton se foram. Chris Paul deve ser último. Então, agora, é preciso criar uma boa movimentação. É um jogo diferente. Mas, não quero dizer se é melhor ou pior”, disparou o técnico de 72 anos.

Ao citar o Knicks, um repórter questionou sobre Jalen Brunson. O jogador é o atual armador da equipe. Em resposta, Pitino foi sincero. “Ele é um armador que faz vários pontos. Portanto, não acho que ele esteja buscando assistências. Acho que ele está buscando cestas e graças a Deus ele está conseguindo”.

Além do Knicks, ele mencionou o Lakers e Thunder ao falar de armadores na NBA. Times, aliás, que possuem na posição dois dos principais jogadores da atualidade: Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander. Ambos estão no topo da lista de pontuadores da NBA nos últimos anos. No entanto, apesar do astro de Los Angeles ser um cestinha, ele também possui ótimos números em assistências, com 8.2 de média na carreira.

O atual MVP da NBA, por sua vez, soma 5.1 assistências em seus sete anos na liga. Brunson, também citado por Rick Pitino, tem o mesmo tempo como profissional e 5.0 de média no quesito.

O histórico técnico teve essa reflexão por causa de uma situação com seu próprio time. Isso porque St Johns perdeu seu principal armador para a próxima temporada. Kadary Richmond ganhou um contrato two-way com o Washington Wizards em 2025/26. Como resultado, Ian Jackson e Dylan Darling vão assumir o papel.

No entanto, eles não são armadores de ofício com grande número de assistências por jogo. Então, Pitino falou sobre “dar o braço a torcer” e adotar o sistema moderno visto na NBA. Ou seja, um basquete sem posições fixas. “Nós percebemos que temos tantos atletas bons que vamos adotar um sistema sem posição”, projetou.

Por fim, vale lembrar que Rick Pitino foi eleito o melhor técnico do basquete universitário na última temporada. Ele assumiu St. John’s em 2023 e já em 2024 foi campeão da Big East Conference, além de classificar a equipe para o March Madness após seis anos. Na NBA, ele atuou entre 1987 e 2001. Neste período, treinou o New York Knicks por duas temporadas e ficou quatro campanhas à frente do Boston Celtics.

