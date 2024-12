NBA: Stephen Curry desfalca Warriors

“Eu sei que, quando os problemas no joelho surgiram, [descanso seletivo] foi parte da conversa”, disse Curry. “É óbvio, ainda estou lidando com isso de alguma forma… [Descanso seletivo] sempre fez parte dos desafios. Eu quero jogar todos os jogos… Isso faz parte da discussão, com certeza, mas você ainda precisa considerar o desgaste que tenho e onde estou na minha carreira. Você tem que ser inteligente”.

Sendo assim, Stephen Curry desfalca o Golden State Warriors na noite desta sexta-feira (27) diante do Los Angeles Clippers na NBA. Porém, o armador ainda pode participar da partida diante do Phoenix Suns, que ocorre no sábado (28).

Além disso, Steve Kerr também precisa lidar com os problemas de Draymond Green e Gary Payton II. O primeiro, é dúvida para a partida diante do Clippers por conta de uma contusão na parte inferior esquerda da coluna. Por outro lado, Payton já está fora do próximo duelo e ficará afastado por pelo menos uma semana, já que sofreu uma leve distensão na panturrilha esquerda.

Com problemas, o Warriors tenta se recuperar na NBA. A equipe perdeu força nas últimas semanas e acabou caindo para a décima posição no Oeste, com um recorde de 15 vitórias e 14 derrotas. Assim, Golden State encara o Clippers e tem uma sequência dura pela frente nesta virada de ano. A franquia duela contra Phoenix Suns no sábado (28), Cleveland Cavaliers na madrugada do dia (31), abre 2025 diante do Philadelphia 76ers no dia 3 e ainda encara Memphis Grizzlies um dia depois.

