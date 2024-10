NBA: Spurs deve ter volta de jogador titular na próxima semana

O San Antonio Spurs deve ter a volta de um jogador titular na próxima semana da NBA. De acordo com o técnico Gregg Popovich, o armador Devin Vassell iniciou treinos sem a bola e deve cumprir o retorno programado após o dia 1º de novembro. O atleta se recupera de uma cirurgia no pé direito realizada em junho deste ano.

Vassell passou pelo procedimento após a equipe médica identificar que a primeira cirurgia não cicatrizou corretamente. Desse modo, o Spurs indicou que o jogador titular perderia os primeiros jogos da temporada 2024/25 da NBA, para que o estresse no pé direito fosse reparado. Durante o Media Day da equipe, no início de outubro, o armador comentou sobre a recuperação.

“Depois da temporada, obviamente, estava lidando com essa lesão no meu pé e tentei deixar curar naturalmente. No entanto, não cicatrizou como deveria”, disse Vassell. “Precisei de uma cirurgia para resolver isso. Minha cirurgia foi em 26 de junho, no aniversário da minha mãe. Agora, estou na reabilitação para me recuperar, e estou perto, estou perto de voltar”, acrescentou.

Na temporada passada, Vassell foi um dos principais pontuadores do Spurs. Em 68 jogos, afinal, ele registrou média de 19.5 pontos por partida, além de 4.1 assistências, 3.8 rebotes e 2.4 cestas do perímetro. Porém, para a nova campanha, chegaram Chris Paul e Harrison Barnes. Assim, o jovem armador deve perder espaço na produção ofensiva.

O atleta de 24 anos, porém, não parece se importar com a mudança em seu papel. Segundo ele, a ideia é adotar uma abordagem mais defensiva. Vale lembrar que no último ano o armador também desempenhou um bom papel na defesa, com média de 1.1 roubo de bola por partida.

“Acho que se conseguirmos interceptar esses passes e partir para o contra-ataque, estaremos correndo, fazendo enterradas, nos divertindo, pegando arremessos de três abertos, e arremessos de três cedo no relógio. Estar em transição é provavelmente o mais divertido. Mas tudo começa com a defesa”, afirmou.

Por fim, o armador comentou sobre os objetivos do Spurs para a temporada. Diferente do ano passado, quando a equipe terminou com a 14ª posição no Oeste, o objetivo é conseguir uma vaga nos playoffs. Para ele, inclusive, é possível alcançar a meta, principalmente com a chegada de Paul e Barnes e a evolução do núcleo jovem.

“É um novo ano, uma nova onda. Tem muitos times jovens surgindo. Você vê o OKC, vê alguns desses times com muitos jovens — eles estão tomando conta da liga. Olho para nós e penso: por que não nós?”, completou.

