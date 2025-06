NBA: Site mostra os melhores jogadores e suas estatísticas

As estatísticas individuais são muitas vezes utilizadas como parâmetro para definir os melhores jogadores da história da NBA. Os atletas mais dominantes, por exemplo, costumam liderar em pontos e rebotes. Já os armadores lendários aparecem entre os primeiros em assistências. Da mesma forma, os melhores defensores de todos os tempos tendem a figurar no topo em tocos, rebotes e roubos de bola.

No entanto, com quase 80 anos de história, é natural que os líderes estatísticos de uma época percam posições conforme novas estrelas surgem e deixam suas marcas. Pensando nisso, o site HoopsHype compilou uma lista: em que posição cada lenda da NBA figurava nas principais estatísticas durante o tempo em que esteve ativo na liga.

Ou seja, os rankings não comparam um jogador com toda a história da NBA, mas apenas com os atletas que atuaram durante o mesmo período em que ele jogava. Assim, não se leva em conta o que aconteceu antes ou depois de sua carreira.

Nesse cenário, por exemplo, Wilt Chamberlain foi o líder da NBA em pontos e rebotes enquanto esteve na ativa. Já LeBron James aparece como o único jogador a figurar entre os dois primeiros em quatro categorias diferentes durante sua trajetória.

Vale destacar também que algumas estatísticas só passaram a ser contabilizadas mais recentemente. Os roubos de bola e tocos, por exemplo, começaram a ser registrados oficialmente apenas na temporada 1973/74. Por isso, Bill Russell e Wilt Chamberlain, cujas carreiras terminaram antes disso, não têm dados oficiais nesses quesitos defensivos.

Confira, portanto, a lista com alguns dos melhores jogadores da história da NBA e suas posições estatísticas durante o período em que estiveram ativos:

Bill Russell

Pontos: 12º

Rebotes: 1º

Assistências: 4º

Wilt Chamberlain

Pontos: 1º

Rebotes: 1º

Assistências: 5º

Jerry West



Pontos; 3º

Rebotes: 34º

Assistências: 3º

Tocos: 71º

Roubos: 56º

Kareem Abdul-Jabbar

Pontos: 1º

Rebotes: 1º

Assistências: 8º

Tocos: 1º

Roubos: 19º

Magic Johnson

Pontos: 7º

Rebotes: 11º

Assistências: 1º

Tocos: 91º

Roubos: 3º

Larry Bird

Pontos: 3º

Rebotes: 6º

Assistências: 6º

Tocos: 37º

Roubos: 7º

Leia mais!

Michael Jordan

Pontos: 1º

Rebotes: 19º

Assistências: 11º

Tocos: 25º

Roubos: 2º

Hakeem Olajuwon

Pontos: 3º

Rebotes: 2º

Assistências: 60º

Tocos: 1º

Roubos: 4º

Tim Duncan

Pontos: 4º

Rebotes: 1º

Assistências: 29º

Tocos: 1º

Roubos: 42º

Kobe Bryant

Pontos: 1º

Rebotes: 25º

Assistências: 9º

Tocos: 83º

Roubos: 3º

LeBron James

Pontos: 1º

Rebotes: 2º

Assistências: 2º

Tocos: 24º

Roubos: 2º

Kevin Durant

Pontos:

Rebotes:

Assistências: 13º

Tocos: 7º

Roubos: 18º

Stephen Curry

Pontos: 5º

Rebotes: 55º

Assistências: 7º

Tocos: 213º

Roubos: 5º

Giannis Antetokounmpo

Pontos: 5º

Rebotes: 5º

Assistências: 15º

Tocos: 8º

Roubos: 19º

Nikola Jokic

Pontos: 8º

Rebotes: 3º

Assistências: 5º

Tocos: 35º

Roubos: 8º

