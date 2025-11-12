NBA: Reforço do Clippers Bradley Beal está fora da temporada

Um dos principais reforços do Los Angeles Clippers para a temporada 2025/26 da NBA já não vai mais poder ajudar: Bradley Beal. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador vai passar por cirurgia e ficará o resto da campanha longe das quadras.

Segundo Charania, Bradley Beal tem uma fratura no quadril. Como resultado, ele só fez seis jogos pelo time na atual campanha da liga. O atleta vinha sendo titular em todos os embates e termina a temporada com médias de 8.2 pontos e 1.7 assistência em cerca de 20 minutos por noite. Ele acertou 36.8% nos arremessos de três no período com sua nova equipe.

Beal tem contrato com o Clippers até 2026/27. No entanto, é uma opção do próprio jogador, no valor de US$5.6 milhões. Para a atual campanha, ele recebe US$5.3 milhões, além de parte do último salário dos tempos de Phoenix Suns, de US$53.6 milhões.

“Nós nos encontramos com vários médicos e especialistas em todo o país, com ajuda de todos os médicos do Clippers nos últimos dias, então tivemos a decisão conjunta de que uma cirurgia vai deixar Brad (Beal) se recuperar por completo”, disse Mark Bartelstein, agente do atleta.

Enquanto isso, o Clippers vem fazendo uma temporada muito abaixo do que se esperava na NBA. Por enquanto, o time possui três vitórias em dez jogos e é o 12° no Oeste.

Ao lado de Brook Lopez e Chris Paul, Bradley Beal foi um dos principais reforços do time para 2025/26. No entanto, apenas Lopez vem sendo presença constante no Clippers. Isso porque Paul não atuou nos últimos dois jogos por decisão técnica.

Além deles, o Clippers trouxe o ala-pivô John Collins após troca com o Utah Jazz nas férias da NBA. Collins, até então candidato a ser titular, foi reserva em nove dos dez jogos do time em 2025/26.

Sem Bradley Beal, o técnico do Clippers Tyronn Lue vem utilizando entre Kris Dunn e Bogdan Bogdanovic no quinteto titular na atual campanha da NBA. Vale lembrar que o astro Kawhi Leonard também está fora, por conta de uma lesão no tornozelo. De acordo com Lue, Leonard deve desfalcar o time em mais algumas partidas. Enquanto isso, o veterano Nicolas Batum deve seguir em seu lugar.

Após perder os seus últimos cinco jogos, o Clippers volta às quadras na noite desta quinta-feira (13) contra o Denver Nuggets, em casa.

Bradley Beal

Três vezes All-Star da NBA pelo Washington Wizards, Bradley Beal foi em troca para o Phoenix Suns em 2023/24. No entanto, ele sempre perdeu muitos jogos por lesões desde então. Para ter uma ideia, Beal fez 202 partidas de possíveis 410 (incluindo 2025/26). Ou seja, só 49.3% de presença.

Então, ao fim de 2024/25, a direção do Suns e Beal entraram em acordo para que ele fosse dispensado. Como resultado, ele abriu mão de US$13.9 milhões para o acerto. Além disso, parcelou o restante (US$39.7 milhões) em cinco anos com o time do Arizona.

Assim, Bradley Beal aceitou um valor muito menor para se juntar ao Clippers na nova temporada da NBA.

