Stephen Curry volta, mas Thunder atropela Warriors

Shai Gilgeous-Alexander liderou o Oklahoma City Thunder à vitória contra o Golden State Warriors, por 126 a 102, na noite de retorno de Stephen Curry. Mesmo com a volta do astro às quadras, a equipe de San Francisco não foi párea para o atual campeão da NBA e líder do Oeste. Além de tudo, o triunfo foi tranquilo nesta terça-feira (11).
Depois do duelo, nenhuma das equipes terá muito tempo de descanso. Isso porque Oklahoma e recebe o Los Angeles Lakers de Luka Doncic, em duelo importante na parte de cima da tabela do Oeste. Por outro lado, Golden State segue fora de casa e vai enfrentar o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.
Com o resultado, o Thunder agora soma 11 vitórias em 12 partidas na temporada. O time lidera o Oeste com dois jogos de diferença para o vice-líder Spurs. Enquanto isso, o Warriors está novamente travado em uma campanha de 50% de aproveitamento: seis vitórias em 12 jogos. A equipe está na nona posição da conferência. Portanto, na zona de play-in.
Escalações
A campanha quase perfeita do Oklahoma City Thunder fica ainda mais impressionante quando se vê o quanto eles estão desfalcados. Afinal, Jalen Williams, Lu Dort, Aaron Wiggins, Nikola Topic, Kenrich Williams e Thomas Sorber não estão atuando. Hoje, Mark Daigneault escalou o quinteto titular com Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.
Enquanto isso, Stephen Curry e sua volta as quadras eram a grande notícia do Golden State Warriors para o duelo com o Thunder. Doente, o armador havia se ausentado dos últimos três jogos. Quem ficou fora, no entanto, foi Al Horford, além de De’Anthony Melton que segue como desfalque no começo da campanha. Assim, Steve Kerr escalou o quinteto titular com o camisa 30, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post.
Destaques
O começo do jogo até que foi equilibrado. Stephen Curry entendia a importância de Warriors x Thunder e começou agressivo, anotando sete pontos no primeiro quarto. Jimmy Butler também era incisivo, conseguindo lances livres. Porém, a defesa de ponto de ataque dos visitantes começou incomodando, forçando e até vencendo a batalha de turnover em um primeiro momento. Isso é uma raridade contra esse time de Oklahoma.
Mas tudo mudou entre os minutos finais do primeiro quarto e começo do segundo período. Afinal, os donos da casa conseguiram produzir uma corrida de 23 a 5. Um jogo que até ali era de alternâncias na liderança e dificuldade de ambos os lados em ganhar ritmo, se tornou um show solo dos atuais campeões. Com três minutos jogados no segundo período, a vantagem do Thunder era de 16. Shai Gilgeous-Alexander começou a dominar.
Além dos turnovers, outro fato decisivo para um Oklahoma que deslanchou nesse meio tempo, foram as faltas de Stephen Curry. A equipe conseguiu forçar duas faltas do armador ainda no primeiro período, uma terceira no segundo, e por fim, mais duas no terceiro quarto. Já com dificuldades para pontuar e cometendo muitos erros, a equipes se perdeu ainda mais.
Leia mais!
- Victor Wembanyama brilha no fim e Spurs vira sobre Bulls
- Jimmy Butler lidera, Warriors bate Pacers e volta a vencer na NBA
- Boletim de rumores e trocas da NBA (08/11/2025)
Outro fato chamou a atenção. Golden State acertou apenas sete arremessos de dois pontos entre o segundo e o terceiro quarto. O mesmo número de bolas do perímetro que caíram. A vantagem de tamanho do Thunder com a dupla Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein foi perceptível, com um Warriors mais inseguro sem Al Horford e com Stephen Curry com problemas de faltas. Chet, aliás, não errou arremessos no jogo, o que é simbólico.
Assim, o Thunder se viu liderando por 36 pontos logo no começo do último quarto. Os dois times tiraram seus titulares de quadra e deram chance aos jogadores que ainda não haviam entrado, já que a partida já estava resolvida. Vantagem para os reservas de Golden State, com Steve Kerr dando 11 minutos de quadra para Gui Santos.
Enquanto no Warriors, Jonathan Kuminga foi o cestinha com apenas 13 pontos, enquanto somava oito turnovers com Draymond Green, o Thunder viu mais uma atuação segura do MVP Shai Gilgeous-Alexander. O astro jogou só três quartos e anotou 28 pontos. As dobras de marcação foram superadas por ele com 11 assistências que geraram mais outros 28 pontos. Isaiah Joe, Ajay Mitchell e Jaylin Williams foram outros destaques além dos citados.
(6-6) Golden State Warriors 102 x 126 Oklahoma City Thunder (11-1)
Golden State
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jonathan Kuminga
|13
|3
|4
|0
|1
|Jimmy Butler
|12
|3
|2
|3
|0
|Pat Spencer
|12
|1
|1
|1
|0
|Stephen Curry
|11
|1
|0
|1
|0
|Brandin Podziemski
|10
|4
|1
|3
|0
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Richard: 3/5
Oklahoma
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|28
|5
|11
|3
|1
|Chet Holmgren
|23
|11
|2
|0
|1
|Isaiah Joe
|18
|1
|1
|0
|0
|Ajay Mitchell
|17
|3
|2
|1
|1
|Jaylin Williams
|12
|6
|5
|1
|0
Três pontos: 16/36 (44.4%) / Shai: 3/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada da NBA desta terça ainda contou com mais cinco partidas.
Em New York, Jalen Brunson teve grande atuação e o Knicks bateu o Memphis Grizzlies no Madison Square Garden. Aliás, muito superior a Ja Morant, em mais uma partida difícil. Além disso, o Toronto Raptors até teve trabalho, mas venceu o Brooklyn Nets em grande noite de Brandon Ingram.
Em jogo disputado até a última posse, Justin Edwards e Tyrese Maxey lideraram o triunfo do Philadelphia 76ers contra o Boston Celtics. Derrick White teve a chance de empatar nos segundos finais, mas não teve sucesso em um arremesso forçado.
O Indiana Pacers até teve alguns retornos importantes, mas não conseguiu vencer o Utah Jazz em Salt Lake City, com grande noite de Lauri Markkanen e do calouro Ace Bailey.
Por fim, Nikola Jokic esteve imparável e flertou com mais um triplo-duplo em mais uma vitória do Denver Nuggets em 2025/26. O triunfo veio contra um Sacramento Kings que vê os rumores sobre seu time aumentarem cada vez mais.
(4-8) Memphis Grizzlies 120 x 133 New York Knicks (7-3)
Memphis
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Santi Aldama
|19
|7
|3
|0
|0
|Jaren Jackson Jr.
|19
|6
|3
|0
|0
|Jaylen Wells
|18
|3
|4
|2
|0
|Ja Morant
|16
|3
|10
|0
|0
|Vince Williams Jr.
|14
|9
|6
|0
|0
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Wells: 4/7
New York
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|32
|5
|10
|0
|0
|Mikal Bridges
|22
|7
|5
|4
|0
|Karl-Anthony Towns
|21
|13
|4
|3
|2
|OG Anunoby
|16
|4
|3
|2
|0
|Jordan Clarkson
|13
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 22/55 (40%) / Brunson: 6/9
(6-5) Toronto Raptors 119 x 109 Brooklyn Nets (1-10)
Toronto
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|25
|5
|4
|1
|1
|Immanuel Quickley
|24
|8
|5
|2
|0
|Scottie Barnes
|15
|11
|5
|1
|1
|RJ Barrett
|13
|4
|6
|0
|0
|Jakob Poeltl
|12
|10
|2
|1
|2
Três pontos: 9/35 (25.7%) / Quickley: 3/8
Brooklyn
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nic Claxton
|21
|8
|4
|2
|2
|Michael Porter Jr.
|21
|6
|3
|0
|0
|Noah Clowney
|18
|8
|3
|2
|2
|Egor Demin
|16
|4
|5
|1
|1
|Terance Mann
|9
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Demin: 4/8
(5-7) Boston Celtics 100 x 102 Philadelphia 76ers (7-4)
Boston
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|24
|6
|5
|0
|0
|Derrick White
|18
|5
|7
|0
|2
|Anfernee Simons
|17
|4
|5
|0
|0
|Neemias Queta
|8
|10
|2
|0
|2
|Jordan Walsh
|8
|7
|1
|2
|2
Três pontos: 13/38 (34.2%) / White: 4/11
Philadelphia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Justin Edwards
|22
|3
|3
|1
|0
|Tyrese Maxey
|21
|5
|9
|1
|0
|Quentin Grimes
|18
|6
|4
|0
|1
|Andre Drummond
|14
|13
|0
|0
|1
|Kelly Oubre Jr.
|12
|7
|0
|0
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Edwards: 5/6
(1-10) Indiana Pacers 128 x 152 Utah Jazz (4-7)
Indiana
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|27
|5
|4
|0
|1
|Andrew Nembhard
|25
|2
|7
|0
|0
|Aaron Nesmith
|17
|4
|7
|1
|1
|Isaiah Jackson
|12
|10
|2
|1
|0
|TJ McConnell
|12
|1
|1
|0
|0
Três pontos: 10/37 (27%) / Nesmith: 4/9
Utah
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|35
|3
|2
|0
|1
|Sviatoslav Mykhailiuk
|20
|4
|4
|0
|1
|Ace Bailey
|20
|4
|1
|0
|0
|Kyle Filipowski
|16
|7
|3
|0
|0
|Isaiah Collier
|14
|6
|11
|0
|1
Três pontos: 19/42 (45.2%) / Markkanen: 5/7
(8-2) Denver Nuggets 122 x 108 Sacramento Kings (3-8)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|35
|15
|7
|2
|0
|Jamal Murray
|23
|3
|8
|0
|0
|Aaron Gordon
|17
|7
|3
|0
|0
|Bruce Brown
|14
|7
|1
|2
|0
|Christian Braun
|12
|1
|1
|1
|0
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Murray: 4/9
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Domantas Sabonis
|19
|8
|4
|0
|0
|Drew Eubanks
|19
|7
|1
|0
|0
|DeMar DeRozan
|18
|1
|2
|1
|1
|Russell Westbrook
|14
|8
|11
|0
|0
|Zach LaVine
|12
|4
|3
|0
|0
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Monk: 2/5
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA