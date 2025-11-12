Stephen Curry volta, mas Thunder atropela Warriors

Rodada desta terça-feira ainda contou com vitórias de Nuggets, Knicks, 76ers, Raptors e Jazz

Stephen Curry Warriors Thunder Fonte: Reprodução / X

Shai Gilgeous-Alexander liderou o Oklahoma City Thunder à vitória contra o Golden State Warriors, por 126 a 102, na noite de retorno de Stephen Curry. Mesmo com a volta do astro às quadras, a equipe de San Francisco não foi párea para o atual campeão da NBA e líder do Oeste. Além de tudo, o triunfo foi tranquilo nesta terça-feira (11).

Depois do duelo, nenhuma das equipes terá muito tempo de descanso. Isso porque Oklahoma e recebe o Los Angeles Lakers de Luka Doncic, em duelo importante na parte de cima da tabela do Oeste. Por outro lado, Golden State segue fora de casa e vai enfrentar o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Com o resultado, o Thunder agora soma 11 vitórias em 12 partidas na temporada. O time lidera o Oeste com dois jogos de diferença para o vice-líder Spurs. Enquanto isso, o Warriors está novamente travado em uma campanha de 50% de aproveitamento: seis vitórias em 12 jogos. A equipe está na nona posição da conferência. Portanto, na zona de play-in.

Escalações

A campanha quase perfeita do Oklahoma City Thunder fica ainda mais impressionante quando se vê o quanto eles estão desfalcados. Afinal, Jalen Williams, Lu Dort, Aaron Wiggins, Nikola Topic, Kenrich Williams e Thomas Sorber não estão atuando. Hoje, Mark Daigneault escalou o quinteto titular com Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Enquanto isso, Stephen Curry e sua volta as quadras eram a grande notícia do Golden State Warriors para o duelo com o Thunder. Doente, o armador havia se ausentado dos últimos três jogos. Quem ficou fora, no entanto, foi Al Horford, além de De’Anthony Melton que segue como desfalque no começo da campanha. Assim, Steve Kerr escalou o quinteto titular com o camisa 30, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post.

Destaques

O começo do jogo até que foi equilibrado. Stephen Curry entendia a importância de Warriors x Thunder e começou agressivo, anotando sete pontos no primeiro quarto. Jimmy Butler também era incisivo, conseguindo lances livres. Porém, a defesa de ponto de ataque dos visitantes começou incomodando, forçando e até vencendo a batalha de turnover em um primeiro momento. Isso é uma raridade contra esse time de Oklahoma.

Mas tudo mudou entre os minutos finais do primeiro quarto e começo do segundo período. Afinal, os donos da casa conseguiram produzir uma corrida de 23 a 5. Um jogo que até ali era de alternâncias na liderança e dificuldade de ambos os lados em ganhar ritmo, se tornou um show solo dos atuais campeões. Com três minutos jogados no segundo período, a vantagem do Thunder era de 16. Shai Gilgeous-Alexander começou a dominar.

Além dos turnovers, outro fato decisivo para um Oklahoma que deslanchou nesse meio tempo, foram as faltas de Stephen Curry. A equipe conseguiu forçar duas faltas do armador ainda no primeiro período, uma terceira no segundo, e por fim, mais duas no terceiro quarto. Já com dificuldades para pontuar e cometendo muitos erros, a equipes se perdeu ainda mais.

Outro fato chamou a atenção. Golden State acertou apenas sete arremessos de dois pontos entre o segundo e o terceiro quarto. O mesmo número de bolas do perímetro que caíram. A vantagem de tamanho do Thunder com a dupla Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein foi perceptível, com um Warriors mais inseguro sem Al Horford e com Stephen Curry com problemas de faltas. Chet, aliás, não errou arremessos no jogo, o que é simbólico.

Assim, o Thunder se viu liderando por 36 pontos logo no começo do último quarto. Os dois times tiraram seus titulares de quadra e deram chance aos jogadores que ainda não haviam entrado, já que a partida já estava resolvida. Vantagem para os reservas de Golden State, com Steve Kerr dando 11 minutos de quadra para Gui Santos.

Enquanto no Warriors, Jonathan Kuminga foi o cestinha com apenas 13 pontos, enquanto somava oito turnovers com Draymond Green, o Thunder viu mais uma atuação segura do MVP Shai Gilgeous-Alexander. O astro jogou só três quartos e anotou 28 pontos. As dobras de marcação foram superadas por ele com 11 assistências que geraram mais outros 28 pontos. Isaiah Joe, Ajay Mitchell e Jaylin Williams foram outros destaques além dos citados.

(6-6) Golden State Warriors 102 x 126 Oklahoma City Thunder (11-1)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jonathan Kuminga 13 3 4 0 1
Jimmy Butler 12 3 2 3 0
Pat Spencer 12 1 1 1 0
Stephen Curry 11 1 0 1 0
Brandin Podziemski 10 4 1 3 0

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Richard: 3/5

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 28 5 11 3 1
Chet Holmgren 23 11 2 0 1
Isaiah Joe 18 1 1 0 0
Ajay Mitchell 17 3 2 1 1
Jaylin Williams 12 6 5 1 0

Três pontos: 16/36 (44.4%) / Shai: 3/6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada da NBA desta terça ainda contou com mais cinco partidas.

Em New York, Jalen Brunson teve grande atuação e o Knicks bateu o Memphis Grizzlies no Madison Square Garden. Aliás, muito superior a Ja Morant, em mais uma partida difícil. Além disso, o Toronto Raptors até teve trabalho, mas venceu o Brooklyn Nets em grande noite de Brandon Ingram.

Em jogo disputado até a última posse, Justin Edwards e Tyrese Maxey lideraram o triunfo do Philadelphia 76ers contra o Boston Celtics. Derrick White teve a chance de empatar nos segundos finais, mas não teve sucesso em um arremesso forçado.

O Indiana Pacers até teve alguns retornos importantes, mas não conseguiu vencer o Utah Jazz em Salt Lake City, com grande noite de Lauri Markkanen e do calouro Ace Bailey.

Por fim, Nikola Jokic esteve imparável e flertou com mais um triplo-duplo em mais uma vitória do Denver Nuggets em 2025/26. O triunfo veio contra um Sacramento Kings que vê os rumores sobre seu time aumentarem cada vez mais.

(4-8) Memphis Grizzlies 120 x 133 New York Knicks (7-3)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK
Santi Aldama 19 7 3 0 0
Jaren Jackson Jr. 19 6 3 0 0
Jaylen Wells 18 3 4 2 0
Ja Morant 16 3 10 0 0
Vince Williams Jr. 14 9 6 0 0

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Wells: 4/7

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 32 5 10 0 0
Mikal Bridges 22 7 5 4 0
Karl-Anthony Towns 21 13 4 3 2
OG Anunoby 16 4 3 2 0
Jordan Clarkson 13 3 2 0 0

Três pontos: 22/55 (40%) / Brunson: 6/9

(6-5) Toronto Raptors 119 x 109 Brooklyn Nets (1-10)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Ingram 25 5 4 1 1
Immanuel Quickley 24 8 5 2 0
Scottie Barnes 15 11 5 1 1
RJ Barrett 13 4 6 0 0
Jakob Poeltl 12 10 2 1 2

Três pontos: 9/35 (25.7%) / Quickley: 3/8

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nic Claxton 21 8 4 2 2
Michael Porter Jr. 21 6 3 0 0
Noah Clowney 18 8 3 2 2
Egor Demin 16 4 5 1 1
Terance Mann 9 3 4 0 0

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Demin: 4/8

(5-7) Boston Celtics 100 x 102 Philadelphia 76ers (7-4)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 24 6 5 0 0
Derrick White 18 5 7 0 2
Anfernee Simons 17 4 5 0 0
Neemias Queta 8 10 2 0 2
Jordan Walsh 8 7 1 2 2

Três pontos: 13/38 (34.2%) / White: 4/11

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK
Justin Edwards 22 3 3 1 0
Tyrese Maxey 21 5 9 1 0
Quentin Grimes 18 6 4 0 1
Andre Drummond 14 13 0 0 1
Kelly Oubre Jr. 12 7 0 0 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Edwards: 5/6

(1-10) Indiana Pacers 128 x 152 Utah Jazz (4-7)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 27 5 4 0 1
Andrew Nembhard 25 2 7 0 0
Aaron Nesmith 17 4 7 1 1
Isaiah Jackson 12 10 2 1 0
TJ McConnell 12 1 1 0 0

Três pontos: 10/37 (27%) / Nesmith: 4/9

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK
Lauri Markkanen 35 3 2 0 1
Sviatoslav Mykhailiuk 20 4 4 0 1
Ace Bailey 20 4 1 0 0
Kyle Filipowski 16 7 3 0 0
Isaiah Collier 14 6 11 0 1

Três pontos: 19/42 (45.2%) / Markkanen: 5/7

(8-2) Denver Nuggets 122 x 108 Sacramento Kings (3-8)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 35 15 7 2 0
Jamal Murray 23 3 8 0 0
Aaron Gordon 17 7 3 0 0
Bruce Brown 14 7 1 2 0
Christian Braun 12 1 1 1 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Murray: 4/9

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Domantas Sabonis 19 8 4 0 0
Drew Eubanks 19 7 1 0 0
DeMar DeRozan 18 1 2 1 1
Russell Westbrook 14 8 11 0 0
Zach LaVine 12 4 3 0 0

Três pontos: 10/33 (30.3%) / Monk: 2/5

